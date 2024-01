Con Fabra como figura: Boca empató contra Platense en el debut oficial de Diego Martínez

Boca comenzó con el pie izquierdo la Copa de la Liga Profesional . De visitante, en Vicente López y ante Platense , el Xeneize no pudo repetir el rendimiento que mostró en la pretemporada y se llevó un pobre empate en cero.

Con varias ausencias importantes, por los futbolistas que están afectados al Preolímpico Sub 23 de Venezuela , Diego Martínez ensayó una formación con lo mejor que tenía disponible teniendo esto en cuenta y las lesiones de Marcelo Saracchi y Marcos Rojo .

El comienzo del partido fue una muestra de lo que venía para el Xeneize. El Calamar tuvo más la pelota e hizo sufrir a los mediocampistas de azul y oro, provocando los continuos reclamos de Martínez que no estuvo conforme con la performance de los primeros quince minutos.

Las dificultades no cesaron en el club de la Ribera y cometió algunos errores defensivos los de Vicente López no supieron aprovechar. La única jugada de peligro para los de Martínez en la primera media hora fue un fuerte remate de Luis Advíncula, que Juan Pablo Cozzani logró desviar y Ezequiel Bullaude no pudo aprovechar el rebote.

Boca intentó pero no pudo llegar al gol

Durante el cierre de la primera etapa, Boca no pudo crear peligro y algunos jugadores cometieron varios errores, como Pol Fernández y Juan Ramírez. Martínez también mostró su descontento con los laterales, Advíncula y Frank Fabra, a quienes les pidió que jueguen más arriba.

Aunque salió al complemento sin modificaciones, los primeros cambios no tardaron en llegar. Kevin Zenón reemplazó a Ramírez para realizar su debut, mientras que Edinson Cavani ingresó en lugar de Miguel Merentiel.

Luego de una proyección de Fabra, el Xeneize tuvo la más clara del partido. El lateral envió un centro rasante que fue despejado por Oscar Salomón antes de que Cavani pueda conectarla. Martínez buscó sumar más poderío en ataque y Lucas Janson reemplazó a Bullaude.

Sobre el final, los dirigidos por Martínez pudieron llevarse la victoria. Zenón fue uno de los más destacados desde su ingreso y, tras una asistencia de Benedetto, definió por arriba del travesaño en la contra más clara. Cavani, que entraba solo por la izquierda, le reclamó su decisión al ex Unión.

A pesar de no jugar ningún encuentro con la camiseta azul y oro desde la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, Fabra fue la figura del equipo y del partido. A pesar de algunas desatenciones defensivas, el lateral participó de todas las jugadas de peligro en ataque.

Lo que sigue para Boca

A la espera de más refuerzos, como es el caso de Lautaro Blanco -lateral izquierdo- y Carlos Palacios -delantero-, Martínez deberá arreglarse con lo que tiene. Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina no volverán hasta que finalice la participación de la Selección Argentina en el Preolímpico.

Lo cierto es que Boca tiene varias cosas para corregir y la Copa de la Liga no da descanso. El torneo, que se disputará con fechas entre semana en el medio, demandará una rápida recuperación tanto física como mental para todos los equipos.

En el caso del Xeneize, jugará la segunda fecha ante su gente en el estadio Nuevo Gasómetro, ya que el campo de juego de La Bombonera no está en condiciones. El rival será Sarmiento de Junín, el próximo jueves 1 de febrero desde las 19.00.