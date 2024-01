Lionel Scaloni admitió dónde le gustaría dirigir cuando deje la Selección Argentina

Lionel Scaloni habló sobre el tiempo de “reflexión” en la Selección Argentina

“El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años...? ¡Nooo! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos”, explicó, asegurando su continuidad.

“En esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes. También me pasó en mi carrera como futbolista: momentos buenos y momentos malos. Y ahí es donde realmente se verá si estamos preparados o no. Pero eso no me asusta, para nada”, remarcó sobre el proceso que atravesará.

326819.jpg Scaloni se reunió recientemente con Tapia.

“Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos con la selección, dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás”, admitió Scaloni.

“Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento. Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene”, concluyó sobre el tema.

Los desafíos que vienen para la Selección Argentina

“Argentina siempre ha tenido presión, aquí no vale empatar. Desde que llegamos sabemos que estamos en una selección grande y que todo el mundo espera lo mejor de nosotros. Siempre digo lo mismo: vamos a competir, nunca he prometido nada, aquí no se promete nada, ni antes ni ahora. Prometemos competir al máximo con todos los rivales e intentar ganar, y dejar una imagen que al fútbol argentino le guste, como estamos haciendo”, aseguró sobre los próximos desafíos.

En los últimos días, un rumor puso sobre la mesa que podría ser el entrenador de la Selección de cara a los Juegos Olímpicos, en caso de clasificar. Scaloni lo descartó de plano y aseguró que seguirá Javier Mascherano. “Primero: el entrenador va a ser él. Ojalá pasen, antes hay que clasificarse en el Preolímpico, y si lo consiguen deseo y quiero que el seleccionador sea Javi, porque lo merece por el trabajo que está haciendo”.

Otra posibilidad que circuló es la participación de Lionel Messi y Ángel Di María, algo que Scaloni no descartó: “Respecto a lo de Ángel y Leo, son decisiones que hay que tomar en el momento, sobre todo a nivel físico, porque no es fácil jugar los Juegos Olímpicos estando antes la Copa América. Llegado el momento se valorará. Pero el técnico será Javi, eso seguro”.