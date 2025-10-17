Deportes La Mañana Lionel Messi Con Messi, Cristiano y un juvenil en el top 10: el ranking de futbolistas mejores pagados del mundo en 2025

La revista Forbes lanzó un informe donde dio a conocer mejor pagados del mundo en 2025 y sorprendió al reflotar la rivalidad entre el '10' y el portugués.







La rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo transita su cierre ya que aquella etapa donde ambos competían en la liga de España terminó. Cada uno siguió su camino, en Estados Unidos y otro en Arabia Saudita, pero algunas comparaciones aún se sostienen en la distancia.

Sus nombres aparecen en importantes comparaciones a pesar de que transitan la última etapa de su trayectoria como deportista en la cual han cosechado un sinfín de títulos que lo han llevado a dominar el fútbol por más de 20 años. En las últimas horas una lista publicada por la revista Forbes dejó en evidencia que en algunos aspectos del mundo del fútbol siguen siendo los dominantes.

Es que la revista publicó una lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 donde aparecen ambos futbolistas mencionados. No solo eso sino que la revista confirmó que son los dos jugadores que más dinero ganan, colocando al portugués por encima del '10' por una diferencia de 130 millones de dólares.