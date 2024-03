Con qué serie de Netflix comparó la familia de Diego Martínez su trabajo en Boca

El punto culminante de la peculiar revelación fue la comparación del técnico con un personaje de la aclamada serie de Netflix, "Gambito de Dama": "Una vez, hablando con Gaby (Milito) y con Heinze, me recomendaron la serie Gambito de Dama. Cuando miraba que la chica, que era una crack en el ajedrez, se acostaba y miraba las piezas en el techo, me acuerdo que a mí a veces me pasa con los muchachos".

La particular obsesión de Diego Martínez a la hora de irse a dormir

Diego Martínez, quien recientemente guió a Boca a una victoria por 3-2 sobre Belgrano, detalló cómo su pasión por el fútbol se filtra incluso en las horas nocturnas: "El mejor chupete es imaginarme un entrenamiento que voy a hacer el otro día, con las tareas, los cambios, las rotaciones y el plan del partido. A veces me llevo la libreta para anotar si se me ocurre algo y quiero que no se me pase".

Diego 2.jpg Diego Martínez, el DT de Boca

A pesar de la intensidad que muestra en la frontera lateral del campo y sus vehementes indicaciones, Martínez concluyó con una declaración contundente sobre su conexión afectiva con Boca: "Creo que es la pasión que tenemos por la profesión y la obligación que tenemos con el club que representamos".

Con Boca ya en Santa Fe para enfrentar a Unión en la novena jornada de la Copa de la Liga, Martínez busca extender su racha victoriosa y demostrar que su obsesión por el juego es la clave para el éxito del Xeneize.