Con un polémico penal, Boca le empató el clásico a Independiente en el cierre del primer tiempo

El Xeneize, que acumula un invicto de diez partidos consecutivos y jugará Copa en la semana, reservó a todos sus titulares para el duelo.
Boca, con suplentes debido a la inminencia de su segundo partido en la Copa Libertadores, salió al campo de juego con la intención de ser protagonista y generar juego en el medio. Sin embargo, en la primera contra que tuvo Independiente en el clásico, golpeó rápido: Maximiliano Gutiérrez lanzó un centro rasante, Gabriel Ávalos no llegó a empujar y Matías Abaldo, con mucha calidad, clavó su remate en el ángulo para estampar el 1-0.
Tras el tanto en contra, el Xeneize siguió intentando aunque tímidamente. Alan Velasco probó de media distancia a las manos de Rodrigo Rey, al igual que Tomás Belmonte, pero la más clara llegó de los pies de Milton Giménez. El 9 ex Banfield apareció solo tras una linda asistencia de Ander Herrera, pero quiso fusilar al arquero y tiró el balón por encima del travesaño.
Marco Pellegrino también pudo haber marcado el empate de cabeza, pero su testazo pasó cerca. Luego de la andanada de aproximaciones del elenco azul y oro, el Rojo manejó los hilos del encuentro y prácticamente no sufrió: las chances rivales surgieron de errores propios. De hecho, el elenco de Claudio Úbeda la tuvo en el cierre con un centro de Juan Barinaga que Tomás Belmonte no pudo conectar correctamente.
Antes de que los equipos se retirasen a los vestuarios, el local se encontró con una oportunidad inmejorable para nivelar el marcador: previa revisión en el VAR, el árbitro Andrés Merlos cobró penal por una falta de Sebastián Valdéz sobre Alan Velasco dentro del área. Pese a la polémica, Milton Giménez lo cambió por gol.
La previa del Boca-Independiente
Boca recibe a Independiente, en el que apunta a ser uno de los partidos más interesantes de la 14° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, programado para las 19.30, se lleva a cabo en la Bombonera y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Andrés Merlos, secundado desde el VAR por Lucas Novelli.
Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Te puede interesar...
Leé más
Boca y el clásico ante Independiente en La Bombonera: hora, formaciones y TV
Con varios cambios, el once que prepara Úbeda para recibir a Independiente
El dolor de Lucas Blondel por ser acusado de filtrar información en Boca y la reunión con referentes por su novia
-
TAGS
- Boca
- Independiente
- clásico
Noticias relacionadas