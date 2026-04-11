Con un polémico penal, Boca le empató el clásico a Independiente en el cierre del primer tiempo

El Xeneize, que acumula un invicto de diez partidos consecutivos y jugará Copa en la semana, reservó a todos sus titulares para el duelo.

Boca , con suplentes debido a la inminencia de su segundo partido en la Copa Libertadores, salió al campo de juego con la intención de ser protagonista y generar juego en el medio. Sin embargo, en la primera contra que tuvo Independiente en el clásico, golpeó rápido: Maximiliano Gutiérrez lanzó un centro rasante, Gabriel Ávalos no llegó a empujar y Matías Abaldo , con mucha calidad, clavó su remate en el ángulo para estampar el 1-0 .

Tras el tanto en contra, el Xeneize siguió intentando aunque tímidamente. Alan Velasco probó de media distancia a las manos de Rodrigo Rey, al igual que Tomás Belmonte, pero la más clara llegó de los pies de Milton Giménez . El 9 ex Banfield apareció solo tras una linda asistencia de Ander Herrera, pero quiso fusilar al arquero y tiró el balón por encima del travesaño .

QUÉ GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3LNiAd1pHW

Marco Pellegrino también pudo haber marcado el empate de cabeza, pero su testazo pasó cerca. Luego de la andanada de aproximaciones del elenco azul y oro, el Rojo manejó los hilos del encuentro y prácticamente no sufrió: las chances rivales surgieron de errores propios. De hecho, el elenco de Claudio Úbeda la tuvo en el cierre con un centro de Juan Barinaga que Tomás Belmonte no pudo conectar correctamente .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043104446549266472&partner=&hide_thread=false SE LAMENTA BOCA



El Xeneize se perdió el empate ante Independiente.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/OIfCAJo5DZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026

Antes de que los equipos se retirasen a los vestuarios, el local se encontró con una oportunidad inmejorable para nivelar el marcador: previa revisión en el VAR, el árbitro Andrés Merlos cobró penal por una falta de Sebastián Valdéz sobre Alan Velasco dentro del área. Pese a la polémica, Milton Giménez lo cambió por gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043109077262233676&partner=&hide_thread=false MERLOS REVISÓ EN EL VAR Y COBRÓ PENAL PARA BOCA VS. INDEPENDIENTE POR FALTA A VELASCO #LPFxTNTSports



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Milton Giménez puso el 1-1 antes del cierre del primer tiempo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/cYr2cRRNqy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026

La previa del Boca-Independiente

Boca recibe a Independiente, en el que apunta a ser uno de los partidos más interesantes de la 14° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, programado para las 19.30, se lleva a cabo en la Bombonera y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Andrés Merlos, secundado desde el VAR por Lucas Novelli.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.