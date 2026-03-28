Con uno menos, Deportivo Rincón empató de visitante en Mendoza

En su estreno en la temporada, Deportivo Rincón igualó 2 a 2 frente a FADEP en condición de visitante y se trajo un punto valioso desde Mendoza.

Deportivo Rincón tuvo un partido cuesta arriba desde temprano ante FADEP en Mendoza, ya que a los 20 minutos del primer tiempo sufrió la expulsión de Rodrigo Herrera , quedando con un hombre menos durante gran parte del encuentro. Aprovechando esta situación, el conjunto local logró ponerse en ventaja antes del descanso.

El equipo mendocino, dirigido por Diego Pozo , supo aprovechar la superioridad numérica y golpeó en momentos clave. A los 36 minutos de la primera parte, Brayam Sosa abrió el marcador para FADEP, mientras que apenas iniciado el complemento, a los 2 minutos, Nahuel Iribarren amplió la diferencia y pareció encaminar la primera victoria de la Fundación en la categoría.

Sin embargo, “el León” reaccionó con personalidad, orden y una enorme entrega física . Después de resistir varios pasajes del partido y sostenerse con vida pese al hombre de menos, el elenco de Pablo Castro encontró el descuento a los 13 minutos del segundo tiempo por intermedio de Matías Domínguez , que volvió a meter al equipo neuquino en partido.

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Lejos de conformarse, el equipo dirigido por Pablo Castro redobló esfuerzos pese a la inferioridad numérica y encontró la igualdad a los 81 minutos gracias al tanto de Juan Albertinazzi, quien selló el 2 a 2 definitivo.

FADEP, que venía de perder 3 a 0 ante Costa Brava en La Pampa en su estreno, dejó escapar una buena oportunidad en su primera presentación como local y apenas sumó su primer punto en el certamen. Deportivo Rincón, en cambio, se llevó una unidad importante y una imagen muy positiva por su reacción anímica y futbolística. El conjunto neuquino suma en su debut y deja una imagen muy positiva, no solo por el resultado, sino por la actitud mostrada al sobreponerse a un contexto adverso.

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Ahora, el foco estará puesto en su primera presentación como local, cuando reciba a Argentino de Monte Maíz en el Estadio Elías Moisés Gómez, donde buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar de a tres.

FADEP, por su parte, tendrá fecha libre en la próxima jornada y recién volverá a jugar en la 4ta fecha. El siguiente encuentro será en condición de visitante ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba.

La Síntesis de FADEP vs. Deportivo Rincón

FADEP (2): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Oscar Garrido, Diego Tonetto y Uriel Gizzi; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Deportivo Rincón (2): Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Juan Albertinazi y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola, Rodrigo Montes y Ezequiel Ávila; Cristian Estigarribia DT: Pablo Castro.

Goles: PT: 36’ Sosa (F).ST: 2’ Iribarren (F), 13’ Domínguez ( DR) 36’ Albertinazi (DR)

Cambios: ST: 10’ Jorge Rossi, Matías Domínguez y Facundo Miguel por Montes, Estigarribia y Di Bello(DR) 20’ Martín Taborda e Ignacio Pérez por Tonetto y Gizi (F), 27’ Enzo Kalinski por Garrido (F), 29’ Yair Blanco por Ávila (DR), 40’ Bruno Di Bello por Oyola (DR) 42’ Brandon Cuello por Matías Navarro (F)

Expulsado: PT: 19’ Herrera (DR) por agresión

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Estadio: Predio de FADEP