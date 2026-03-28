Con uno menos, Deportivo Rincón empató de visitante en Mendoza
En su estreno en la temporada, Deportivo Rincón igualó 2 a 2 frente a FADEP en condición de visitante y se trajo un punto valioso desde Mendoza.
Deportivo Rincón tuvo un partido cuesta arriba desde temprano ante FADEP en Mendoza, ya que a los 20 minutos del primer tiempo sufrió la expulsión de Rodrigo Herrera, quedando con un hombre menos durante gran parte del encuentro. Aprovechando esta situación, el conjunto local logró ponerse en ventaja antes del descanso.
El equipo mendocino, dirigido por Diego Pozo, supo aprovechar la superioridad numérica y golpeó en momentos clave. A los 36 minutos de la primera parte, Brayam Sosa abrió el marcador para FADEP, mientras que apenas iniciado el complemento, a los 2 minutos, Nahuel Iribarren amplió la diferencia y pareció encaminar la primera victoria de la Fundación en la categoría.
Sin embargo, “el León” reaccionó con personalidad, orden y una enorme entrega física. Después de resistir varios pasajes del partido y sostenerse con vida pese al hombre de menos, el elenco de Pablo Castro encontró el descuento a los 13 minutos del segundo tiempo por intermedio de Matías Domínguez, que volvió a meter al equipo neuquino en partido.
Lejos de conformarse, el equipo dirigido por Pablo Castro redobló esfuerzos pese a la inferioridad numérica y encontró la igualdad a los 81 minutos gracias al tanto de Juan Albertinazzi, quien selló el 2 a 2 definitivo.
FADEP, que venía de perder 3 a 0 ante Costa Brava en La Pampa en su estreno, dejó escapar una buena oportunidad en su primera presentación como local y apenas sumó su primer punto en el certamen. Deportivo Rincón, en cambio, se llevó una unidad importante y una imagen muy positiva por su reacción anímica y futbolística. El conjunto neuquino suma en su debut y deja una imagen muy positiva, no solo por el resultado, sino por la actitud mostrada al sobreponerse a un contexto adverso.
Ahora, el foco estará puesto en su primera presentación como local, cuando reciba a Argentino de Monte Maíz en el Estadio Elías Moisés Gómez, donde buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar de a tres.
FADEP, por su parte, tendrá fecha libre en la próxima jornada y recién volverá a jugar en la 4ta fecha. El siguiente encuentro será en condición de visitante ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba.
La Síntesis de FADEP vs. Deportivo Rincón
FADEP (2): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Oscar Garrido, Diego Tonetto y Uriel Gizzi; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo
Deportivo Rincón (2): Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Juan Albertinazi y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola, Rodrigo Montes y Ezequiel Ávila; Cristian Estigarribia DT: Pablo Castro.
Goles: PT: 36’ Sosa (F).ST: 2’ Iribarren (F), 13’ Domínguez ( DR) 36’ Albertinazi (DR)
Cambios: ST: 10’ Jorge Rossi, Matías Domínguez y Facundo Miguel por Montes, Estigarribia y Di Bello(DR) 20’ Martín Taborda e Ignacio Pérez por Tonetto y Gizi (F), 27’ Enzo Kalinski por Garrido (F), 29’ Yair Blanco por Ávila (DR), 40’ Bruno Di Bello por Oyola (DR) 42’ Brandon Cuello por Matías Navarro (F)
Expulsado: PT: 19’ Herrera (DR) por agresión
Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)
Estadio: Predio de FADEP
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