Conmoción en Italia: un arquero del Inter atropelló y mató a un jubilado

El hecho ocurrió en las últimas horas con uno de los futbolistas que es compañero de Lautaro Martínez.

Hecho inédito en Italia , donde el asombro domina a propios y extraños. Josep Martínez , arquero del Inter , atropelló y mató a un jubilado de 81 años que circulaba en silla de ruedas por la calle. El hecho ocurrió este martes por la mañana en la Via Bergamo de Fenegrò, una zona residencial cercana al centro de entrenamiento del club nerazzurro ubicado en la provincia de Como.

Aunque es un caso sumamente reciente, los investigadores creen que la víctima se descompensó, cruzó mal la calle contra su propia voluntad y fue embestido por el español por accidente.

Martínez quedó en shock por lo sucedido, intentó reanimar al hombre de inmediato e hizo las declaraciones correspondientes cuando las autoridades se hicieron presentes en el lugar.

arquero inter

Qué pasó

El Inter de Milán y la comunidad futbolística mundial se vieron sacudidas este miércoles por un trágico incidente de tráfico que involucró a su guardameta español, Joseph Martínez, y que resultó en la muerte de un hombre jubilado. El siniestro, ocurrido en suelo italiano, mantiene en vilo al club nerazzurro a horas de un compromiso deportivo.

De acuerdo con los reportes preliminares de los Carabinieri, el automóvil conducido por Martínez impactó contra el anciano, quien se desplazaba en su silla de ruedas. A pesar de la inmediata intervención de los servicios de emergencia, que incluyeron ambulancias e incluso asistencia aérea, el hombre perdió la vida en el acto.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para reconstruir con exactitud la dinámica del accidente y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, circulan dos hipótesis principales sobre la causa del fatal desenlace.

Una versión, aún bajo examen, sugiere que el jubilado podría haber cambiado de dirección de manera intempestiva, cortando el paso al vehículo del futbolista. Por otro lado, el diario La Repubblica consignó una línea de investigación que apunta a que la víctima sufrió un mareo previo, lo que la habría llevado a invadir el carril contrario y cruzarse en el camino del automóvil.

Fuentes cercanas al caso describieron al portero, quien resultó ileso, como "visiblemente afectado" por lo sucedido. Se confirmó que, tras el impacto, Martínez procuró auxiliar a la víctima y desde el primer momento ha prestado su colaboración total a las fuerzas del orden para esclarecer los hechos.

Impacto institucional

La conmoción por el evento llevó a la directiva del Inter a tomar una medida inmediata: la cancelación de la rueda de prensa que ofrecería su entrenador, el rumano Cristian Chivu, en la previa del partido ante la Fiorentina por la Serie A. La decisión fue comunicada como "una señal de duelo" institucional.

Trayectoria de una promesa

Joseph Martínez (27 de mayo de 1998, Alcira, Valencia) es una de las apuestas fuertes del Inter para la presente temporada. Su carrera, iniciada en la U. D. Alzira de su ciudad natal, dio un salto cualitativo cuando se incorporó a la cantera del FC Barcelona en 2015. Tras su paso por la UD Las Palmas, donde se consolidó profesionalmente, dio el salto al fútbol europeo en 2020 al RB Leipzig.

Su rendimiento en el Genoa de la Serie B italiana, club con el que logró el ascenso la temporada pasada, catapultó su carrera y le valió una codiciada transferencia al Inter de Milán en julio de 2024, por una suma cercana a los 13,5 millones de euros. Un prometedor presente que ahora se ve empañado por esta trágica circunstancia.