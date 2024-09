Consagrado: cuál es el arquero argentino que jugará con Lionel Messi en el Inter Miami

El guardameta tenía todo acordado desde el jueves de la semana pasada y el miércoles será presentado ante la prensa. “Estamos encantados de incorporar a un jugador como Oscar para añadir profundidad a nuestras opciones en la posición de arquero por lo que resta de la temporada”, dijo Chris Henderson, director deportivo y CSO.

Luego, completó: “Su incorporación será clave durante el tramo final de la campaña ya que CJ Dos Santos actualmente se está recuperando de una lesión y Cole Jensen continúa su desarrollo obteniendo experiencia a nivel profesional con Inter Miami II en la MLS NEXT Pro”.

En efecto, el arquero, cuya última experiencia fue en el Audax Italiano de Chile, peleará por el puesto con Drake Callender, una de las figuras del equipo durante la conquista del título en la Leagues Cup el año pasado. El estadounidense, de 26 años, ha demostrado grandes reflejos y cualidades como atajador, pero no ha ofrecido las mismas garantías a la hora de salir a descolgar centros.

En los últimos meses, otros nombres, como el de Franco Armani, también sonaron para sumarle alternativas al Tata Martino en la valla. La lesión del suplente le abrió la puerta al ex Boca, Newell’s e Independiente.

