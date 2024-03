¡Cortala, Pipo! Gorosito se quedó sin luz en plena conferencia de prensa

Pipo estaba contando sus sensaciones del encuentro, pero no pudo seguir hablando porque se cortó la luz en medio de la misma. "El otro día nos sentimos defendidos (por los jugadores) en el segundo tiempo" , dijo en referencia al 2-2 con Vélez de la fecha de los clásicos. Después del primer corte de luz, en el que la sala de la conferencia quedó a oscuras, Pipo dijo "ganamos nosotros y mirá el kilombo que se arma". En ese momento se volvió a interrumpir la luz y la conferencia tuvo que seguir en la zona mixta.

Qué dijo sobre la victoria ante Central Córdoba

El triunfo del viernes fue un alivio para los jugadores y para el público del Matador. "Festejé tranquilo, quiero tener los pies sobre la tierra. Ganamos un partido nada más pero esto nos va a ir dando fuerza para todo lo que viene", reconoció Gorosito.

En cuanto a la modificación táctica que hizo durante el encuentro, el DT explicó que: "Corregimos que si tenían que jugar mano a mano lo hicieran. En el primer tiempo nos sacaban la pelota entre los centrales y el cinco y llegábamos siempre tarde a hacer los cambios posicionales. Se corrigió y después, prácticamente, no me acuerdo que ellos hayan llegado".

Por último, el técnico se refirió a la cantidad de encuentros que se disputaron en poco tiempo y a los problemas logísticos que puede tener un equipo que no está consolidado. "Nosotros jugamos ocho partidos, con el de hoy nueve, en 31 días. Tuvimos que ir encontrando el equipo jugando. No tuvimos tiempo para entrenar y es un equipo prácticamente nuevo, con 19 jugadores que se fueron. No es fácil de un día para el otro".

Con el éxito de la fecha 8, el equipo de Pipo salió del último puesto de la zona B, lugar que ahora es ocupado por Sarmiento de Junín, que perdió de local con Unión el sábado. El próximo jueves, desde las 21:15, el equipo de Gorosito visitará a Newell's por la fecha 9.

Tigre todavía tiene pendiente los 38 minutos restantes del partido contra Chacarita por Copa Argentina. El Matador ganaba 1 a 0 con gol de Braian Alemán cuando el encuentro fue suspendido por la agresión de Fernando Brandán, jugador del Funebrero. Ese duelo se completaría sin público en las próximas semanas.