La tremenda polémica entre Brandan y Gorosito después de los incidentes en Tigre-Chararita

Además, el futbolista expresó su descontento ante las declaraciones de Néstor Gorosito, técnico de Tigre, quien minimizó el incidente. "Pipo habla por si solo, que diga lo que quiera, no voy a responderle a alguien que piensa en el partido y no en el ser humano, esto ya lo vimos en Gimnasia", manifestó Brandán en Radio Splendid.

También relató cómo vivió el momento en que fue alcanzado por el objeto lanzado desde la tribuna: "Yo fui a protestarle al árbitro, veo que la gente empieza a tirar cosas, una me toca primero, cuando le voy a decir que siguen tirando miro para arriba y ya tenía la botella en la cara, no la llego a ver. Cuando Aleman me ve, se acerca y me dice 'no tenés nada'".

"Solo tenía una inflamación al lado del ojo, hoy me fui a hacer un fondo y tengo una ligera inflamación, debo hacer reposo y el lunes debo hacer una evaluación para ver cómo seguimos", mencionó Brandán en relación a su estado físico actual.

Qué dijo Gorosito

"Está mal. Cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son confusas. El jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella. Pero no hay por qué arrojarla", expresó Gorosito tras lo sucedido a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando el "Matador" ganaba 1 a 0.

"Vi el video. No hay que tirar una cosa así, pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa. Si nos hubiese pasado a nosotros sería exactamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, adversarios y no enemigos. Pero mirá el video. No corresponde que tiren una cosa así", insistió Gorosito.

El pedido de Brandán

La preocupación de Brandán también se extiende a su familia, especialmente a su hija, quien no comprende por qué fue atacado de esa manera. "A mí me encantaría que Gorosito le pida disculpas a mi familia, lo que haga conmigo no me interesa, pero tengo a mi nena que me vive preguntando por qué me arrojaron esa botella y por qué él salió a decir lo que dijo", agregó el jugador.

Brandán reflexionó sobre la necesidad de fortalecer los valores y principios en el fútbol y en la sociedad en general. "Cuando te ven al lado te dice que no pasó nada, pero cuando te toca es repudiable, no es algo nuevo y es muy difícil que se corte, todo pasa por los valores y principios de cada persona más allá de un organismo. Me llamaron de Agremiados y jugadores de mi categoría", expresó.

Por último, respecto a la posibilidad de que el partido sea reclamado por Chacarita debido a los incidentes, Brandán mostró su disposición a acatar la decisión de los dirigentes, aunque su preferencia siempre será jugar al fútbol. "Los dirigentes están en su derecho de reclamar el partido por ganado, si me das a elegir siempre quiero jugar al fútbol, pero acompaño la postura", concluyó el jugador.