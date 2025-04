Creció con los Maradona en Fiorito, es captador de talentos, dirigió en Europa y vive en Neuquén

"Vengo bien de abajo. Me costó mucho, fui canchero, utilero. Hice el curso de técnico, todo me costó muchísimo. Por suerte hoy puedo decir que vivo del fútbol, que en el interior no es fácil. En ciudades más grandes como Buenos Aires o Córdoba se hace más sencillo, en la Patagonia es muy difícil. Pero gracias a Dios estoy bien, mi señora me acompaña, es una fenómena", comenzó diciendo Miguel a LMNeuquén.