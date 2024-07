Crisis en River: Demichelis define si sigue o no

Pero además de lo futbolístico, la caída del miércoles por la noche fue más que un resultado adverso y sorprendió por las formas. De no ser por Armani, River podría haber sido goleado.

Al igual que en el 2-2 frente a Lanús, los cambios de Demichelis dejaron al equipo partido y pese a tener la pelota en gran parte del encuentro, el Millo nunca supo qué hacer con ella. La idea de juego es responsabilidad del DT y es justamente eso lo que no se ve en River.

Embed "JUGADORES..." BRONCA TOTAL DE LOS HINCHAS DE RIVER EN MENDOZA. pic.twitter.com/KAmxWEbnli — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2024

Crónica de un año flojo de River

Pese a tener un plantel largo y contar con variantes. Demichelis nunca encontró un once titular que resultara confiable en lo que va del año. Quedan muy lejos aquellos buenos momentos que lo llevaron a obtener la Liga Profesional en el primer semestre de 2023.

La crisis en River no se puede entender sin mencionar el famoso "off the récord" en el que el técnico criticó a los referentes y que derivó en la salida del capitán Enzo Pérez a fin de año.

River perdió a su referente y también a De La Cruz, el mejor futbolista que tenía. Gastó mucho en los distintos mercados de pases pero los refuerzos no han rendido, e incluso algunos futbolistas bajaron considerablemente su nivel.

Las críticas al entrenador generaron algo poco habitual como la discusión entre los hinchas cuando el club de Núñez juega de local. Quienes son más críticos de Demichelis quieren que se vaya hace tiempo y los que lo bancan son cada vez menos.

Hasta ahora, la dirigencia que encabezan el presidente, Jorge Brito, y el vice, Matías Patanián, no habían puesto la posibilidad de salida de "Micho" sobre la mesa y ante la consulta de los periodistas, siempre lo habían bancado. Las derrotas frente a Boca en la Copa de la Liga y la mencionada ante Temperley fueron muy duras y después de las mismas el DT fue silbado por miles de hinchas cuando la voz del estadio da su nombre en el Monumental.

El hecho de ser el mejor de la fase de grupos de los 32 equipos que juegan la Copa Libertadores no lo sacó porque tanto los fanáticos riverplatenses como el futbolero promedio saben que Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay no son medida para evaluar la campaña, teniendo en cuenta que los equipos brasileños y argentinos son los favoritos en el certamen internacional.

Qué pasará con Demichelis

El vuelo desde Mendoza que trajo a la delegación de River arribó en la madrugada del jueves a Capital Federal. El entrenamiento está pautado para las 10 de la mañana en el River Camp y se esperan novedades en el transcurso de la mañana.

Según periodistas partidarios que siguen el día a día del Millonario como Patricio Burlone y Hernán Castillo, por el momento no está confirmada la continuidad del entrenador. Advierten que muchos dirigentes ya le soltaron la mano a pesar de que el presidente Jorge Brito tiene la intención de respetarle el contrato.

Las próximas horas serán cruciales para definir el futuro de Demichelis, teniendo en cuenta que en tres semanas se juega el encuentro de ida de los octavos de final de la Libertadores ante Talleres.