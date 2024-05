Cuál es el arquero ataja penales que River quiere contratar desde el fútbol de Portugal

Armani 2.jpg River busca el sucesor de Armani

Entonces, desde Núñez ya pusieron la lupa en un arquero uruguayo que se desempeña en el fútbol de Portugal, y que además, como pequeño adicional tiene una característica que siempre se la reprocharon a Armani: es atajador de penales.

River quiere a Ignacio De Arruabarrena

Ignacio de Arruabarrena es uruguayo nacionalizado argentino, y actualmente es portero del Arouca en la Primera División de Portugal, quien emerge como el principal candidato para sumarse al conjunto de la banda roja.

image.png Ignacio De Arruabarrena, el arquero que quiere River

El guardameta de 27 años, reconocido por su paso anterior por las divisiones inferiores de Montevideo Wanderers, así como por su participación en selecciones juveniles de Uruguay, ha expresado su entusiasmo ante la posibilidad de unirse a las filas del club millonario.

De Arruabarrena, quien está próximo a quedar libre el 1 de julio por lo que sería más fácil su llegada a River, se muestra tranquilo, centrándose en finalizar de la mejor manera la temporada con el conjunto portugués.

De Arrubarrena habló sobre la posibilidad de River

image.png

El jugador oriental habló con Radio La Red, donde se expresó sobre el interés del Millonario, y afirmó que es algo que lo motiva: “Estoy al tanto del interés de River, sé que existieron algunas averiguaciones que me contó mi padre. La verdad que no sé mucho más. Ahora estoy atajando en Arouca y tengo contrato hasta junio. Hemos hablado del tema de la renovación, pero todavía no hemos concretado”.

En cuanto al cupo de extranjeros, es otra ventaja con la que corre el portero ya que tiene pasaporte argentino: “Si bien nací en Uruguay, mi padre y mi madre son argentinos, tengo la ciudadanía argentina también. Esto de River me entusiasma, pero tampoco sé mucho ni sé que tan avanzado está. Estoy bastante tranquilo y enfocado en los tres partidos que quedan acá”.