Cuál es el DT argentino que Ronaldo odia: "Siempre habla mal de mi"

El Fenómeno fue sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sin embargo, no tiene un gran recuerdo del argentino.

Héctor Cúper, un verdadero trotamundos del fútbol, se ha ganado un lugar destacado en la historia del deporte, no solo por su trayectoria como jugador, sino también por su extensa carrera como director técnico en distintos rincones del mundo. Durante una entrevista en ESPN Fútbol 90, el entrenador argentino recordó algunas de las anécdotas más memorables de su carrera, especialmente las relacionadas con algunas de las estrellas más grandes del fútbol mundial, como Ronaldo y Christian Vieri .

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Cúper habló de su tiempo como entrenador del Inter de Milán y su relación con Ronaldo, el famoso "Fenómeno". Si bien la relación entre ambos no fue siempre la mejor, el entrenador admitió con humor que el delantero brasileño solía decir que él era "el peor entrenador" que había tenido. Sin embargo, Cúper explicó que cuando se trata de jugadores de la talla de Ronaldo, el trato es diferente al que se le da a futbolistas de menor perfil. "Ni se le dicen muchas cosas, ni se le exigen muchas cosas", comentó Cúper sobre el manejo de estrellas.

El técnico, que también tuvo a figuras como Vieri, Recoba y Cannavaro bajo su mando, afirmó que con jugadores del calibre de Ronaldo, no se trata de forzarlos a cumplir con todas las reglas como al resto del equipo, sino de aprovechar su talento extraordinario. "A Ronaldo le decías: '¿No querés correr? Quedate paradito por ahí'. Solo con estar en la cancha ya atraía a dos defensores", explicó Cúper, dejando en claro que su capacidad para desestabilizar al rival era única.

"CADA VEZ QUE LE PONEN UN MICRÓFONO A RONALDO HABLA MAL DE MI" Héctor Cúper contó su experiencia personal con el Fenómeno. No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/cXSU3L5J1x

A pesar de esta flexibilidad, hubo momentos en los que las diferencias entre Cúper y Ronaldo salieron a la luz, sobre todo cuando el técnico intentaba imponer ciertas reglas de convivencia en el equipo. "Había cosas a las que él no estaba acostumbrado, como horarios y normas que aplicaban a todos", recordó. Sin embargo, estas pequeñas fricciones no opacaron el respeto que Cúper sentía por el talento del brasileño.

Ronaldo 1.jpg Ronaldo y Héctor Cúper

La divertida anécdota de Héctor Cúper y Ronaldo

Una de las anécdotas más divertidas que compartió Cúper fue cuando Ronaldo le pidió permiso para viajar a Brasil durante el Carnaval, justo antes de un partido clave. "Le dije: 'Si te meten un gol en el entrenamiento, no vas a ningún lado'. Organizamos un ejercicio en el que tenía que defender mano a mano contra Vieri y Recoba. Les dije a los delanteros: 'Si no le hacen un gol, mañana corremos cinco kilómetros'. Se terminó yendo a Brasil. No lo podían pasar", contó entre risas.

Cúper también habló sobre lo difícil que era manejar un equipo lleno de estrellas, donde la igualdad de trato no siempre era posible. "Uno dice 'somos todos iguales', pero por dentro sabe que no es así. Hay jugadores a los que no les podés pedir lo mismo", explicó. A pesar de estos desafíos, Cúper supo llevar al Valencia a dos finales consecutivas de la Champions League en 2000 y 2001, un logro que sigue siendo uno de los puntos más altos de su carrera.