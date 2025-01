Cuál es el equipo grande que fichará a Marco Pellegrino tras sus escandalosos días en Independiente

Marco Pellegrino llegó como una estrella a Independiente y se terminó yendo en medio de un escándalo que no tuvo marcha atrás y desencadenó en el final de su etapa en el club rojo de Avellaneda. Tanto es así que su representante fue durísimo con la institución y terminó de apagar una mínima llama para encausar la relación. Ahora el defensor busca un nuevo club.

Hay una oferta para el joven jugador de 22 años que pareciera cerrarle y lo mantendría jugando en la primera división del fútbol argentino. Se trata del arribo a una institución que fue animador de la Copa de la Liga Profesional que terminó alzando Vélez: se trata del Huracán de Parque Patricios, que actualmente es conducido por Frank Darío Kudelka y que podría sufrir la sensible baja del mediocampista Federico Fattori.

El jugador rompió relaciones con la institución tras quedar enlazado al polémico "yategate" (la fiesta entre jugadores y reconocidas streamers de la farándula). De hecho su representante, Diego Maggiolo, fue duro con el club cuando decidieron no renovar el contrato: “Nosotros venimos del Milan a jugar acá en Independiente …¿vos te pensás que venimos a ganar un puesto?", dijo y agregó: “Nosotros no vinimos a estar atrás de Joaquín Laso, imaginate que estábamos atrás de (Fiyako) Tomori, de la Selección de Inglaterra…ir a jugar atrás de Laso no era la opción”.