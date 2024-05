Cuál es el equipo italiano que quiere fichar sí o sí a Paulo Dybala

El delantero argentino que no fue convocado a la selección está en carpeta de un importante equipo de la Serie A

Paulo Dybala estuvo en boca de todos los medios durante la última semana y no precisamente por su rendimiento futbolístico, sino porque fue uno de los nombres resonantes que no aparecieron dentro de la lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos, por lo que es casi un hecho que no estará en la Copa América.