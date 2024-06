Cuál es el futuro de Agustín Canapino en IndyCar: el factor determinante del que dependerá su continuidad en 2025

Juncos dio explicaciones de lo que puede suceder con Canapino en la categoría en la temporada 2025: " Es una cuestión económica. Teníamos el presupuesto estipulado para 2024 y el del año 2025 aún no lo tenemos , recién ahí sabremos las cartas que tenemos para jugar. Agustín, como cualquier piloto debutante, se merece la continuidad pero esto no depende de mí sino de la situación. El costo de un campeonato hay que solventarlo ", contó en el programa Campeones.

Canapino.jpg

En su relato, Ricardo dejó en claro que la duda sobre la continuidad no refiere a su nivel deportivo: "En eso no hay que poner presión, porque en el promedio estamos siendo el segundo mejor equipo Chevrolet. Sería un error que un podio o un quinto puesto haga la diferencia".

La palabra de Brad Hollinger

Sumado a las explicaciones de Ricardo, Brad Hollinger, principal inversionista del equipo, explicó: "Hay un elemento que creo que queremos dejar claro y es que abrazamos y respetamos absolutamente a todo el pueblo argentino. Hubo cierta preocupación por si se trataba de una decisión económica. Y la respuesta es no. Desde una perspectiva económica, todos nuestros patrocinadores para 2024 son estadounidenses. En este momento no tenemos ningún vínculo económico con Argentina. Y eso está 100% bien. Tenemos una muy buena relación con varios de sus sponsors anteriores de Argentina, incluyendo al Gobierno. Creo que es importante que la gente entienda que esta no fue una decisión económica".