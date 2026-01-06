Cuál es el jugador al que Messi ridiculizó en Qatar y podría perderse la próxima Copa del Mundo por lesión

Un defensor que quedó expuesto en el duelo entre Argentina y Croacia por una gambeta de Messi sufrió una impactante lesión.

El último fin de semana las miradas se posaron en el partido entre el Manchester City y Chelsea. No solo en la previa por la importancia del duelo y las características de los partidos que se juegan en la Premier League, sino que en el desarrollo del mismo las miradas quedaron puestas en una jugada donde una figura de los citizens sufrió una lesión.

Fue el defensor croata Josko Gvardiol quien en una jugada durante el encuentro sufrió una lesión que podría marginarlo de la Copa del Mundo 2026. "El Manchester City FC puede confirmar que Josko Gvardiol ha sufrido una fractura de tibia en su pierna derecha. La lesión se produjo durante la segunda mitad del empate 1-1 del domingo con el Chelsea en la Premier League", comunicó el club en la web.

Por otra parte sumó sobre los pasos a seguir con respecto a la intervención quirúrgica: "El defensor será operado a finales de esta semana y la evaluación continúa para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado".

La jugada en la que Messi ridiculizó a Gvardiol en la Copa del Mundo 2022

En 2022 el nombre del defensor dio vuelta en los portales y medios de comunicación luego de haber quedado expuesto en una jugada donde Messi lo limpió con una gambeta para que Julián Álvarez estampe el último tanto del encuentro que finalizó 3-0 para Argentina ante Croacia por las semifinales del certamen. Cabe recordar que en dicho año el defensor era considerado, al igual que en la actualidad, uno de los mejores defensores a nivel mundial.

El 10 dejó sin cadera a Gvardiol y el 9, Julián Álvarez, la araña que pica, definió.



68' #ARG 3 - 0 #HRV



— DSPORTS (@DSports) December 13, 2022

Cuál es la figura mundial y ex compañero de Messi que evaluó retirarse por lesiones: "No aguantaba más"

El mundo del fútbol lo posicionó entre los mejores jugadores del fútbol mundial aunque distintas decisiones y situaciones en su carrera lo privaron de brillar y consolidarse como uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. Esta última etapa de un excompañero de Messi se volvió un caos envuelto en un sinfín de lesiones que lo obligaron a perder continuidad.

En las últimas horas su padre contó sin escrúpulos y en un crudo relato la opción que barajó para su futuro profesional. Fue el padre de Neymar quien confesó que evaluó ponerle punto final a su carrera luego de su lesión en noviembre del 2025 que afectó el menisco de su rodilla izquierda.

"La prensa lo filtró antes de que habláramos con él y se quedó en blanco", contó durante su participación en el canal Rafa Tecla T. Luego contó: "Le afectó mucho que la gente diga que no volvería a jugar ese año. Cuando llegó a casa me dijo que no aguantaba más".

En su relato sumó: " Por un segundo no pude salvarle la cabeza a mi hijo". Más tarde contó cómo logró mantenerlo en eje y convencerlo de continuar en su carrera: "Empecé a hablarle. Le decía ' unos tipos muy ruidosos, muy pocos, pero increíblemente ruidosos, quieren que te rindas. Si nos rendimos... Ya casi lo logramos. Son seis meses. No puedes aceptar lo que hace esta gente ruidosa. No puedes escuchar lo que dicen los de afuera'. A la mañana siguiente me escribe 'voy a entrenar a ver si aguanto'. Va y hace de todo. Dijo que le dolía un poco, pero que logró entrenar".

Durante 2024 sufrió cuatro duras lesiones que le hicieron poner en duda su futuro profesional.