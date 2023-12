Cuál es el jugador de la Scaloneta que pasó la Navidad con el Papu Gómez

En una postal compartida en su cuenta oficial de Instagram, Papu Gómez capturó el espíritu navideño con su esposa Linda Raff y la pareja de Ocampos, sin embargo, sorprendentemente, no etiquetó a ninguno de los presentes.

Que había dicho Lucas Ocampos del Papu Gómez hace un tiempo

"Obviamente que lo echo de menos, estábamos 24 horas juntos, ya después fuera del campo lo sigo viendo, pero no tenerle en el día a día es complicado. Son etapas, momentos de jugadores, yo también podría decirlo del Ajax, donde no me fue bien", confesó Ocampos tiempo atrás recordando sus tiempos juntos en la Selección y el Sevilla.

Por otro lado, Ocampos no escatimó elogios hacia el experimentado mediocampista. "Las lesiones le jugaron malas pasadas al Papu, cuando vuelve del Mundial, vuelve lesionado y le costó volver a encontrarse y recuperarse al cien por cien. Fue uno de los jugadores con más calidad y más personalidad que jugué en mucho tiempo", destacó el futbolista del Sevilla, subrayando las dificultades que enfrentó Gómez tras su participación en la Copa del Mundo.