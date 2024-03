Cuál es el jugador mundialista que River sueña con incorporar según Ponzio

La palabra de Germán Pezzella semanas atrás

“No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Ojalá suceda", dijo Pezzella hace unas semanas.

Qué dijo Ponzio sobre el mercado de pases de junio

Además, Ponzio adelantó que el próximo mercado de pases será una oportunidad para reforzar el equipo, especialmente ante la posible ausencia de algunos jugadores por compromisos en los Juegos Olímpicos. "El mercado nos va a hacer reforzarnos en junio. River se refuerza siempre", aseguró el secretario técnico.

La relación entre River Plate y sus exjugadores es una parte fundamental de la identidad del club. En este contexto, el deseo de contar nuevamente con Pezzella, quien se formó en las divisiones inferiores de River, representa un retorno a las raíces de la institución.

Germán Pezzella, quien debutó en la Primera de River en 2011, dejó una huella imborrable en el club, destacándose por su entrega y compromiso en cada partido. Su eventual regreso sería recibido con entusiasmo por parte de la hinchada millonaria, que recuerda con cariño sus momentos más emblemáticos, como sus goles ante Boca Juniors y en la final de la Copa Sudamericana.