Cuál es el jugador de River que continuará su carrera en Lanús

Felipe Peña Biafore Peña Biafore dejará River y continuará su carrera en busca de minutos con Lanús

En total, el volante de 22 años jugó 26 de 28 partidos posibles en el año (no fue convocado a los últimos dos, la igualdad ante Barracas y la victoria contra Colón), sumando en 18 de ellos más de 80 minutos. Llega con buen ritmo de juego y algunas actuaciones destacadas, siendo una de las principales la que tuvo en el triunfazo por 2-1 en el Monumental ante River. Tal es así que hasta Martín Demichelis lo elogió.

"Me alegro por él porque es un chico que necesita jugar, por la edad que tiene, porque viene de una lesión. Ojalá lo pueda hacer como lo hizo hoy para volver a River y convertirse en un jugador importante", dijo Micho en relación al joven volante.

En cuanto al motivo del porque se da el préstamo, el DT explicó que: “preferí que salga el más joven por la situación de él. No me arrepiento, me alegro mucho por él aunque nos haya perjudicado a nosotros”.

Según informó Germán García Grova, River tiene una opción de repesca en diciembre de este año. Si decide no hacer uso de esta, Lanús tendría la posibilidad de comprarle la ficha en u$s 1.2 millón por el 50% y u$s 1,8 millón por su totalidad.