Cuál es el periodista que se convirtió en TT tras la Copa Sudamericana que ganó Racing

El proceso del entrenador Gustavo Costas dio más que una sorpresa en algunos admiradores del fútbol e incluso hinchas de Racing que no confiaban su gestión tras momentos de rendimientos irregulares que ponían en duda su futuro en la institución. Incluso, cuando la situación parecía complicarse, algunos periodistas se animaron a pedir públicamente que se vaya. Tras el título de ayer, uno se convirtió en tendencia en X (ex Twitter).

"Yo no sé si Costas se va a ir. Ojalá se vaya. Dios quiera que hoy Costas diga "me voy porque después de lo que vi, no le llego a los jugadores o los jugadores no me responden. Yo no puedo hacer tan infeliz a esta gente si realmente es un par nuestro"", había esbozado el periodista en un video que fue eliminado de sus redes sociales luego de que se haga viral en las red social. Se trata de Flavio Azzaro que, en su momento, reaccionó a un partido y deseó que el entrenador se vaya y recomendó reemplazarlo con Eduardo Coudet.