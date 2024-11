El show del Pepo y las perlas de la conquista de Racing en la Copa Sudamericana

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1860412370201235683&partner=&hide_thread=false SUENA EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN LA NUEVA OLLA. ¡RACING Y CRUZEIRO A LA CANCHA!



Una final con mucho calor en Asunción

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana subió un video sobre el refresco de los bomberos en el entretiempo de la final entre Racing Club de Avellaneda y Cruzeiro.

Las altas temperaturas se sintieron en Paraguay y los bomberos salieron al rescate. Los uniformados tiraron agua a la tribuna con la manguera para incendios.

“La misión de refrescar tanta pasión”, escribió la cuenta oficial de la Copa Sudamericana en la descripción de su posteo de Instagram.

¿Qué dijeron los jugadores de Racing luego de la victoria ante Cruzeiro?

Luego de la victoria 3-1 de Racing Club de Avellaneda, Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez y Gastón Martirena revelaron sus sensaciones sobre la obtención de la Copa Sudamericana.

El mediocampista colombiano dijo: “Lo buscamos y esta era la intención siempre. Creo que el grupo que tenemos se lo merece, somos muy unidos”.

“Somos una familia y lo demostramos en el partido. Todas las cosas que me pasaron... siempre luche siempre estuve ahí, siempre le pedí mucho a Dios”, reveló Junfer en la nota pos partido.

En el final de su declaración, la estrella del elenco de Zona Sur cerro con unas emotivas palabras: “que todas las glorias sean para él (Dios), para mis compañeros y para mi familia. Hoy el fútbol nos dio este premio muy bonito”.

Maravilla inició sus palabras con su satisfacción por la obtención de este logro: “muy contento la verdad todavía no lo creemos, se sufrió hasta lo último”.

En el cierre de su impactante declaración, el delantero terminó hablando sobre la mala suerte del club: “la primera vez que llegamos a una final, mucha gente dice que decir campeón antes de tiempo es mufa pero esto no es así “.

Por otro lado, el autor del primer tanto del partido reveló su opinión sobre este trofeo: “No lo puedo creer”.

En el final de la nota con ESPN, Martirena finalizó opinando sobre un posible resultado deportivo que le planteó un periodista y recalcó el esfuerzo de los fanaticos para llegar a Paraguay: “Vos me dijiste que íbamos a ganar tres a cero. Ahora no me doy cuenta, pero cuando veo las cosas el estadio, la gente vendió cosas para venir. Les agradezco un montón.