Histórico: Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana

La Academia conquistó un nuevo título internacional, algo que no sucedía desde 1988. Los de Costas se impusieron a Cruzeiro por 3 a 1.

Martirena pescó el rebote y estampó el 1 a 0 ante Cruzeiro.



La defensa de Cruzeiro, visiblemente dormida, no logró despejar un balón y la presión de los de Avellaneda hizo efecto: Martirena probó de lejos y anotó un verdadero golazo, que esta vez no dejó dudas ante el VAR.

Los de Gustavo Costas aprovecharon el impulso luego del primer gol y volvieron a pegar rápido: a los 20' minutos, Maximiliano Salas picó por la banda y envió un centro rasante para Maravilla Martínez que puso el 2 a 0.

Gran pase de Salas para que Maravilla Martínez ponga el 2 a 0 ante Cruzeiro.



A pesar de ir 2 a 0 arriba, Racing continuó insistiendo como si el marcador estuviera igualado. Cruzeiro no encontró respuestas y más allá de un remate, no logró llevarle peligro a Gabriel Arias durante la primera etapa.

En el comienzo de la segunda etapa, Cruzeiro se despertó y marcó el descuento: Kaio Jorge cabeceó, atajó Arias, y de rebote puso el 1 a 2 para mantener la expectativa hasta el final.

Mientras el asedio de Cruzeiro llevaba expectativa por el final del encuentro, Roger Martínez realizó una carrera heroica para marcar el 3 a 1 a los 95 minutos y darle el título internacional a Racing.

Ahora, la Academia volverá a jugar el domingo 1 de diciembre desde las 19.15, donde visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz no pudo conquistar su primera Copa Sudamericana. En la próxima fecha del Brasileirao, recibirá al Gremio de Porto Alegre el miercoles en el estadio Mineirao.

La síntesis de Racing - Cruzeiro

Estadio: General Pablo Rojas, Asunción, Paraguay.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Racing Club de Avellaneda: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cruzeiro de Brasil: Cassio; William, Joao Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Walace, Gabriel Verón, Matheus Pereira, Matheus Henrique; Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz.

Goles en el primer tiempo: 15m. Gastón Martirena (R); 20m. Adrián Martínez (R)

Goles en el segundo tiempo: 7m. Kaio Jorge (C); 50m. Roger Martínez (R)

Cambio en el primer tiempo: 29m. Lucas Silva por Wallace (C)

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 30m. Roger Martínez por Adrían Martínez (R); 32m. Lautaro Díaz por Lucas Romero (C) y Álvaro Barreal por Gabriel Verón (C); 37m. Kenji por Marlon (C); 41m. Santiago Solari por Juan Fernando Quintero (R)