Cuál es el sorpresivo premio que Lionel Messi podría recibir en estos días

image.png Lionel Messi nominado al enfado del año

Que pasó entre Lionel Messi e Ibai

Cuando conectaron a Leo con Ibai, lo primero que hizo el español fue, claro, felicitar al Diez por su octavo Balón de Oro. "Felicidades y enhorabuena Leo, disfrútalo mucho", le dijo el streamer a Messi. Y allí fue que el jugador del Inter Miami le agradeció, pero junto con un reproche...

"Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día", le dijo Leo a Ibai. "¿De qué?", preguntó el español. "Eso de que me mandaste mensaje y se lo leíste a todo el público. No te voy a contestar más ahora, porque hacés todo público. No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda, y vos me leés adelante de todos", le dijo Messi.

Embed - Leo Messi se enoja con Ibai Llanos en vivo

Messi prosiguió: "No lo mostraste, pero lo dijiste, dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto la próxima”.

El español, riéndose, intentó cambiarle el tema a Leo: "¿Qué significa para ti este Balón de Oro?". Pero Messi, ya en máxima confianza con el streamer, cortó entre risas: "Si, cambiame de tema, hijo de p***, ja".