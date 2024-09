Cuál es la fuerte condición que podría complicar a Colapinto en la Fórmula 1 en el 2025

James Vowles, jefe de equipo de Williams, dejó entrever su intención de mantener a Colapinto en la familia de Williams, aunque no descartó que el piloto compita para otra escudería. "No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio", afirmó Vowles. Y añadió: "En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia".

Colapinto 2.jpg Franco Colapinto

Cuando será la próxima carrera de Franco Colapinto

Este fin de semana, Franco Colapinto enfrentará un nuevo reto en Singapur. El viernes tendrá dos prácticas libres a las 6.30 y a las 10 de la mañana, horario argentino. El sábado participará de una tercera sesión de entrenamiento antes de la clasificación a las 10.00, que definirá su posición de largada en la carrera del domingo, que constará de 51 giros y comenzará a las 9.00.

El desempeño del joven piloto argentino ha sido tan destacado que ha despertado comparaciones con leyendas del automovilismo, como Ayrton Senna. Su octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán dejó en claro que Colapinto tiene el talento necesario para mantenerse en la Fórmula 1. Sin embargo, la escudería Williams ya ha cerrado la incorporación del español Carlos Sainz Jr. para 2025, lo que deja a Colapinto sin un asiento garantizado en el equipo británico para la próxima temporada.