Cuál es la meta de Agustín Canapino en su regreso al Turismo Carretera

Después de su aventura en los Estados Unidos, donde formó parte del equipo Juncos Hollinger Racing en la IndyCar, Canapino ha decidido volver a sus raíces y retomar su lugar en el automovilismo argentino. "Todo esto de la IndyCar no lo esperaba, ya saben cómo soy. Hay que levantarse y seguir adelante, dar vuelta la página", comentó el piloto en una charla con Carburando, reflejando su resiliencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias.

A lo largo de su carrera en el Turismo Carretera, Canapino ha ganado 15 carreras y ha obtenido cuatro títulos, el último de ellos al volante de un Chevrolet, un logro que lo coloca entre los máximos campeones del certamen nacional. Sin embargo, esta Chevy que conducirá en Buenos Aires será solo una transición, ya que a partir de la undécima jornada, en San Luis, Canapino se subirá a un Camaro de nueva generación, el mismo que este fin de semana utilizará Guillermo Ortelli.

Canapino.jpg Agustín Canapino

El gran objetivo de Agustín Canapino para su vuelta al TC

"Soy el último campeón y obvio que me gustaría ser el último ganador con Chevrolet", aseguró el piloto, dejando en claro su ambición de despedirse a lo grande de la vieja generación de autos.

Aunque Canapino ya no cuenta con posibilidades de aspirar al campeonato este año, su regreso al TC no estará exento de emoción y competencia. El fin de semana en Buenos Aires será clave, ya que marcará el cierre de la etapa regular del torneo y definirá qué 12 pilotos participarán en la Copa de Oro. A pesar de no estar en la lucha por el título, Canapino buscará sumar victorias y demostrar que sigue siendo uno de los mejores en la pista.