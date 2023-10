Cuál es la súper estrella que jugará con Messi en Inter Miami en 2024

Después de no poder clasificar a los playoffs, el Inter Miami prepara un nuevo desembarco de figuras internacionales.

Aunque el Inter Miami tuvo un año exitoso al llegar a la final de la US Open Cup y ganar la Leagues Cup, la incapacidad de clasificar a los playoffs de la MLS dejó un sabor agridulce. El equipo dirigido Gerardo Martino, ya está enfocado en la planificación para el 2024, con la esperanza de fortalecer su plantel con estrellas de renombre, que acompañen a Lionel Messi .

Lionel Messi 1.jpg Como en el Barcelona, Lionel Messi podría volver a encontrarse con Luis Suárez en el Inter Miami

La posible llegada de Luis Suárez para unirse a su amigo Messi en el equipo no se descarta. Martino mencionó: "Lo de Luis todavía no tengo ninguna certeza, sí imaginamos diferentes escenarios si viene o no". Suárez actualmente se encuentra en el Brasileirao y se espera que se una al Inter Miami en el futuro cercano.