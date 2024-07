Cuál fue el mensaje que recibió el Dibu Martínez que le cambió la Copa América

El Dibu Martínez llegó a la Copa América motivado, con el deseo de reforzar aquella imagen positiva y de héroe que instaló en el certamen continental disputado en 2021, donde el arquero fue la pieza clave para que la Selección argentina se corone campeona. Sumado a esto, Dibu recibió un mensaje particular para salir aún más motivado.

Hijo Dibu.mp4

"Vos sos el mejor arquero del mundo, Dibuuu", expresó el niño en un tierno mensaje que grabó en una cama con un pijama plagado de estrellas. En más de una oportunidad ambos han demostrado la fuerte conexión que tienen entre si donde se los ha visto disfrutando jugando al fútbol y con el niño emulando los festejos del arquero cuando ataja penales.

El motivo por el cual le dicen Dibu

El nombre de Lionel Messi sigue siendo el nombre más fuerte de la Selección argentina, aunque en los últimos años se han sumado otros que por muchos años pasaron inadvertidos pero actualmente son de los más mencionados por los hinchas argentinos que deliran con las actuaciones que tienen en el combinado nacional. Emiliano Martínez supo ganarse el corazón de los argentinos.

Los niños se calzan los guantes y la camiseta con el '23' que utiliza el arquero de Aston Villa en la Scaloneta, soñando alcanzar el nivel que tiene el ahora reconocido y amado arquero. En todo el mundo resuena el nombre del Dibu, apodo con el que comúnmente se lo conoce tanto en el ambiente futbolero como también en su vida privada.

En más de una oportunidad "Dibu" Martínez fue tendencia en las redes sociales por sus actuaciones. Si bien todo gran parte de la sociedad lo llama con su apodo, pocos saben de donde proviene. Ante esta situación, fue el propio arquero oriundo de Mar del Plata quien contó la verdad tras el sobrenombre.

Dibu-Martínez-Corazón-Portada.jpg

"Cuando llegué era un poco coloradito con pecas y me empezaron a decir que me parecía al dibujito", confesó el arquero y agregó: "Es una caricatura. Si buscas Dibu en Google, él es un poco pelirrojo, con algunas pecas en la cara y un poco de pelo largo. Así que esa era exactamente la forma en que me veía cuando estaba en Independiente a los 12 años. Así fue como empezó".