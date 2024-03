Cuáles son los 4 equipos argentinos considerados parte de los mejores 50 del mundo

La revista inglesa "Four Four Two" ha revelado su clasificación anual de los 50 mejores equipos y selecciones nacionales "de todos los tiempos", destacando la presencia de cuatro equipos argentinos que dejaron huella en la historia del fútbol mundial. Entre ellos, Independiente de Avellaneda se posiciona en el puesto 17, gracias a su glorioso ciclo entre 1971 y 1974.