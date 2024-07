Cuáles son los 5 clubes argentinos que jugarán los octavos de la Copa Sudamericana

image.png

Los clubes argentinos conocen sus llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana

Esta semana se completaron los 16avos de final de la Copa Sudamericana, en donde el pasado martes se conocieron los dos primeros clasificados a octavos. Huachipato, que derrotó por penales a Racing de Uruguay tras igualar 3-3 en el global, jugará en octavos contra el Racing de Gustavo Costas. En tanto, Rosario Central empató 1-1 con Inter y, con el 2-1 en el acumulado, se metió en la siguiente frase, e irá contra otro brasileño en la próxima instancia: Fortaleza.

El miércoles, la U Católica de Ecuador empató 1-1 frente a Libertad de Paraguay y el global de 3-1 le dio el pase a octavos a los paraguayos, que ahora deberán jugar ante sus coterráneos de Sportivo Ameliano. Luego, Boca venció por 1-0 a Independiente del Valle gracias a un gol de Edinson Cavani y enfrentará en la próxima instancia a un peso pesado como lo es el Cruzeiro.

Cavani (1) (1).jpg

Por su aprte, Red Bull Bragantino eliminó a Barcelona de Guayaquil por 3-2 (global de 4-3) y chocará en la siguiente ronda ante Corinthians. En tanto, el jueves será el turno para Cuiabá vs. Palestino donde el ganador irá contra Independiente Medellín, Atlético Paranaense vs. Cerro Porteño, serie que enfrentará al Pirata cordobés, y Always Ready vs. Liga de Quito, de donde saldrá el rival del Granate.

Como sigue la Copa Sudamericana para los argentinos

Si bien aún restan definirse tres llaves de los octavos de final, ya se conocen las fechas de como continuará el certamen internacional. Los octavos se jugarán entre el martes 13 y el jueves 15 de agosto, mientras que una semana después se jugarán los cruces de vuelta.

image.png

Recordemos que fueron tres los argentinos que lograron ser primeros en sus zonas: Belgrano en el Grupo C, Lanús en el Grupo G y Racing en el Grupo H. En cuanto a los cruces futuros, Belgrano y Racing podrían verse las caras en los 4tos. de final. Y, en semis, el ganador podría enfrentar a Rosario Central. Del otro lado del cuadro quedó Lanús, pero no sin la presencia de argentinos: Boca podría interponerse en el camino del Granate en los 4tos. de final.