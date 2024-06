Cuánto cobrará Insua para terminar su juicio con San Lorenzo

El ex entrenador del cuervo llegó a un acuerdo con el presidente de la institución Marcelo Moretti por el pago del contrato que decidieron interrumpir. Con este arreglo evitan un juicio por parte del entrenador.

Después de un largo período de tensión entre Ruben Darío Insua y el actual presidente de San Lorenzo , Marcelo Moretti, tras la decisión de la comisión directiva de terminar de manera abrupta con el contrato del entrenador, pareciera que todo llegó a su final y habría un acuerdo para que el problema no escale a instancias legales.

La discusión entre ambas partes viene de larga data. Es que el entrenador había recibido el visto bueno de la nueva comisión directiva que inició su mandato a fines de 2023, pero finalmente terminó dictaminándole la salida del club sin previo aviso: "Fue una charla larga y estuvimos casi tres horas. Apenas se sentó me dijo que sus pares de Comisión Directiva le pidieron que se terminara el vínculo . Le dije que nosotros hicimos un acuerdo hasta diciembre de 2025 y que me parecía raro. Seguimos hablando hasta que se terminó la reunión”, contó en una entrevista sobre el fin de su vínculo apenas había surgido el problema.

Según trascendió el club le pagaría la totalidad de un año de contrato con el fin de evitar que se alcance la instancia de un juicio por no cumplir el contrato. Por decisión que tomaron ambas partes, el año que será abonado por la institución será en 24 cuotas mensuales, a efectuarse al contado, y no en un solo pago.

En cuántos millones vendió San Lorenzo a su juvenil más destacado

Las negociaciones entre San Lorenzo y Palmeiras avanzan a un ritmo vertiginoso, y todo indica que Agustín Giay, el prometedor lateral derecho de 20 años, se incorporará al equipo de Abel Ferreira en breve. Este traspaso no solo supone un movimiento significativo en el mercado de fichajes, sino también una solución financiera para el club argentino.

Desde el primer encuentro copero entre San Lorenzo y Palmeiras, que terminó en un empate 1-1 en el estadio Pedro Bidegain, Abel Ferreira puso sus ojos en Giay. El entrenador brasileño ha seguido de cerca al joven defensor y lo ha marcado como un refuerzo prioritario para la segunda mitad del año. Las conversaciones entre ambos clubes han progresado de manera constante, con una primera oferta formal y un llamado personal de Ferreira a Giay para expresarle su interés en contar con él en su equipo.

San Lorenzo está a punto de vender a Giay

La institución reconoce la importancia de Giay para el equipo, pero la realidad es que el jugador está más cerca de mudarse a San Pablo que de quedarse en Boedo. Ante esta situación, el club ya ha comenzado a buscar alternativas, como el caso de Juan Barinaga, defensor de Belgrano, para cubrir la posible salida de Giay.

Después del reciente partido de San Lorenzo contra Chacarita y el fin de semana, las negociaciones volvieron a tomar impulso. Aunque aún faltan por definir algunos detalles, como la forma de pago y las cuestiones impositivas, Palmeiras ha mostrado disposición para aumentar su oferta a 7,5 millones de dólares por el 75% del pase de Giay. En San Lorenzo, estarían de acuerdo con esta cifra.

Un aspecto relevante de esta negociación es que el mercado de pases en Brasil no comienza hasta el 10 de julio, lo que explica por qué aún no se ha cerrado el trato. No obstante, ya existe un principio de acuerdo entre las partes. Además, se están ultimando los detalles del contrato de Giay, que podría firmar por cinco temporadas con el Palmeiras.