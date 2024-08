Cuánto cobraría por año Paulo Dybala si acepta ir al fútbol árabe

El delantero cordobés que milita en la Roma de Italia, y que fue noticia por no ser convocado para la reciente Copa América donde la Selección Argentina se consagró campeona sin su presencia, parecería estar con una gran duda en cuanto a que hacer con su carrera a pocos días de que de inicio la Serie A.

A pesar de su éxito en la capital italiana, donde ha jugado 77 partidos, anotado 34 goles y proporcionado 18 asistencias, su continuidad en el equipo dirigido por Daniele De Rossi no está asegurada.

El primero de agosto, La Gazzetta dello Sport había informado sobre una jugosa oferta del Al-Qadsiah, que ofrecía a Dybala un salario de 20.000.000 de euros por temporada, una cifra muy superior a los 7.000.000 que recibe actualmente en Italia, cosa que se supo que la Joya terminó rechazando en primer término por su intención de mantenerse en una de las mejores ligas del mundo y con la idea de poder volver a la Selección.

image.png

Sin embargo, el entrenador de la Loba, Daniele De Rossi, dijo hace unos días tras el último amistoso de pretemporada contra el Everton: "Cuando me preguntaron si había alguien a quien mantener aquí atado de pies y manos, respondí que no, que no lo había. Y esto vale para Paulo como para todos. Quien quiera irse es libre de hacerlo".

Según reportaron desde Italia y también desde Arabia Saudita, las negociaciones entre Roma y Al-Qadsiah continúan, y el club árabe estaría cerca de cerrar un acuerdo con el jugador. El nuevo contrato, que tendría una duración de tres años, le garantizaría a Dybala un salario de 60.000.000 de euros por todo el periodo, una oferta difícil de rechazar.

Las negociaciones entre La Roma y Al-Qadsiah por Dybala

image.png

La Roma, consciente de que la cláusula de rescisión de 12.000.000 de euros de Dybala ya no está vigente, parece dispuesta a vender al jugador si llega una oferta adecuada. Más allá de las intenciones del esposo de Oriana Sabatini, la presión del club por desprenderse de un contrato elevado podría llevarlo a aceptar la oferta saudí.