Embed - Juan Santiago Rostan on Instagram: " DÍA 6, DÍA DE DUNAS @dakarrally Seguimos en carrera en un sector que no me siento 100% cómodo (las dunas). Mañana será otro día igual al de hoy, donde inicia el Empty Quarter. Serán 48 hs durísimas. UN RESUMEN DE LO QUE VAMOS A VIVIR: Durante dos días en el Empty Quarter con las normas de una etapa maratón, los pilotos y los equipos de cuatro ruedas se distribuirán en ocho vivacs diferentes. A los participantes se les permitirá ayudarse unos a otros durante la noche. Los pilotos que estén juntos en la clasificación se juntarán en el mismo campamento nocturno que contará con instalaciones mínimas además de no haber herramientas ni repuestos más que los que lleven encima. No tendrán conexión y, por lo tanto, no podrán ver el progreso sus oponentes durante esta etapa, por lo que básicamente no sabrán que pasó durante la primera parte de la etapa, acamparán y comenzarán de nuevo a las 7 de la mañana siguiente para completar el día siguiente con un total de unos 600 kilómetros antes de volver a llegar a su equipo y a la “civilización”. #DakarInSaudi #Dakar2024 #99"

