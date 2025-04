Darío Benedetto contó su charla con Riquelme antes de irse de Boca

El ex delantero del Xeneize, hoy en Olimpia, opinó del presente del club de la ribera y reveló detalles de su salida del club.

El segundo ciclo de Benedetto en Boca, bajo la conducción de Riquelme, no resultó como se esperaba.

En el arranque de sus dichos, el “Pipa” resaltó: “No descarto jugar en algún club del fútbol argentino. La verdad que es algo que no tenía pensado hacer, pero no lo descarto. Quiero disfrutar mis últimos años de carrera”. El delantero argentino agregó: “Hoy estoy en Olimpia, el equipo más grande de Paraguay. Quiero dejar todo para que nos vaya bien y el día de mañana se decidirá si vuelvo al fútbol argentino”.