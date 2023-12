De campeón argentino de rally a funcionario en la municipalidad de Plaza Huincul

El Rally de Reconquista (Santa Fe), cuando hizo una denuncia sobre un componente mecánico que favorece a la mayor potencia del motor que lo puso en desventaja con respecto a sus rivales Martín Scuncio y Miguel Baldoni -luego desestimada-, fue como la gota que colmó el vaso y que lo llevó a tomar la decisión.

“Hace 24 años que estoy corriendo. Ya no lo tengo a mi viejo. A lo mejor estuve buscando excusas para seguir, porque esto para mí es una pasión. Toda mi vida voy a ser piloto. No es que se me vayan las ganas pero no voy a correr el campeonato de mes a mes porque esta nueva función requiere un tiempo que ya no voy a tener”, afirmó.

“Cerré el último año de mi carrera deportiva estando muy vigente. Sé que los ciclos se terminan y el final estaba cerca, pero obviamente que lo que pasó en Reconquista aceleró este proceso”, reconoció.

No obstante, esa situación vivida el huinculense siente que va sin rencores, consciente de lo que provocó en los espectadores cada vez que le tocó acelerar.

"El reconocimiento de la gente es algo increíble. Desde el día que anuncié mi retiro en la redes sociales me llegan todos los días mensajes desde todo el país, incluso de varios países de Sudamérica donde este deporte tiene muchos seguidores” como también ”el agradecimiento de colegas y seguidores por haber hecho esto con mucha pasión durante tantos años es lo que me ayudó a afrontar mis últimos kilómetros con mucha alegría”, expresó.

La pérdida de su padre, Letín Cancio en octubre del año pasado también fue un punto de inflexión y replanteo de su futuro deportivo.

“Fue durísimo terminar la temporada pasada y arrancar esta sin Letin. De todas maneras cada vez que me subía al auto sentía que estábamos juntos. Por eso saque fuerzas de donde no tenía para seguir. Fue como seguir el vínculo con él. Sentía que venía conmigo en el auto y así fue”, confesó.

En cuanto al futuro aseguró: “en el equipo (PS Sport by Cancio) tenemos cuatro autos y eso va a seguir seguramente. Estoy en conversación con varios pilotos que quieren quedarse en el equipo y con el auto. Este equipo también fue un sueño que construimos juntos con mi viejo”.

Al momento de trazar un rápido balance de sus años compitiendo en el máximo nivel del rally argentino dijo: “siempre disfruto mucho de manejar un auto de rally, en cualquier campeonato y en cualquier carrera. Nunca me importaron los números y las estadísticas de mi carrera. Siempre me entregué al cien por cien en cada curva, cada aceleración y cada derrape. Me canso estar del lado perjudicado cada vez que se tenía que tomar una decisión y aplicar el reglamento”, contó.

En cuanto a la posibilidad de lo inmediato subirse a un auto para correr el certamen neuquino comentó que por el momento “no tengo pensado seguir corriendo en forma regular en ningún campeonato. Sólo podría hacerlo de forma esporádica en alguna carrera con cualquier auto”.

“Es bueno retirarse como dije cuando uno está vigente" dijo el neuquino que este año ganó dos competencias, el Rally de Mina Clavero y la emblemática Vuelta de la Manzana.

A lo largo de su extensa carrera Alejandro Cancio obtuvo dos títulos en el plano nacional. En 2005 fue campeón en el Grupo N Clase 4 Light y en 2021 fue campeón absoluto, compitiendo en la RC2A.

Su nueva función

Hoy sus energías están concentradas en la función pública como Secretario de Hacienda de la municipalidad de Plaza Huincul, acompañando a Claudio Larraza como intendente. “Con él trabajamos juntos en la parte privada, corrimos algunas carreras juntos y somos amigos. Me convenció de sumarme a este proyecto y, la verdad que no es fácil, pero lo estamos haciendo de la mejor forma. Lo principal que quiero hacer desde mi gestión es modernizar los procesos municipales, y que el municipio no pierda dinero y tiempo en estos procesos antiguos”, se ilusionó.