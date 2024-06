De Cutral Co y la selección de Maradona a ser piloto de automovilismo y ganador

“Lo escuché un montón, pero es como que me digan que colon salió campeón porque saqué la virgen 10 años antes. Es como que los jugadores no hayan hecho nada. Esto es como un plan de correr de foco toras esas cosas. Yo no sé si es verdad, a mí todo eso me favoreció, yo nunca hablé con Diego de eso. Fue todo tan rápido y fuerte. Te diría que podría haber pasado, pero no lo sé” , sostuvo el exjugador en su momento.

La bandera "Garcé, trae alfajores" fue muy simbólica respecto de su presencia con la celeste y blanca.

Además de River, jugó en Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca, Argentinos Juniors y Colón de Santa Fe. Se retiró en 2015 cuando militaba en Atlético Rafaela y desde entonces fue ayudante de campo de Eduardo Coudet, que comenzó como entrenador en el Canalla.

Desde 2019, Garcé empezó a despuntar el vicio en el automovilismo y comenzó siendo mecánico en el Moto GP. Se encargaba de verificar el chasis y la temperatura del combustible, entre otras cosas. Después fue creciendo en cuanto a protagonismo en la disciplina hasta llegar a ser piloto.

Es el primer mundialista argentino en ganar una carrera de automovilismo

Ariel Garcé forma parte del plantel de pilotos del Fiat Competizione, una de las categorías emergentes del automovilismo argentino. Por la cuarta fecha, el tandilense se impuso con un tiempo de 22:39.656. Lo siguieron Hernán Maienza (+1.853) y Christian Romero (+2.441).

En la Fiat Competizione todavía compite un histórico de los fierros en nuestro país como Ernesto "Tito" Bessone, que en la misma final terminó cuarto.

"Gané, impensado. Pero lo que más gané fue que cuando me bajé del auto todos los compañeros en pista me vinieron a saludar y se pusieron contentos porque yo había ganado. Y eso creo que es una construcción de compartir acá en la Fiat, esa camaradería que no se si existe en otras categorías. Agradezco a todos mis compañeros que me respetaron y que se ponen contentos porque gané. Estuve toda la última vuelta súper nervioso, no sabía qué hacer. Estoy muy contento, vino mi hijo, mi hija, tengo amigos y eso para mi es un montón", dijo Garcé.

"Aunque también había dicho que no me iba a retirar del automovilismo si no ganaba y creo que gané bastante temprano", ironizó.