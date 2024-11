De la mano de Marcelo Bastías, Cipolletti se arma para 2025 y seguiría su figura

Qué dijo Facundo Crespo

“La verdad que no me lo esperaba, me sorprendió un poco pero ya había charlado con Marcelo (Bastías). Compartimos ideas y le manifesté que tenía ganas de seguir en el Club, me queda un año de contrato pero está la cláusula de poder salir”, respondió Crespo finalizado el acto.

El "1" ha sido esencial tanto en la buena campaña del 2023 como en la floja que vivió este año. Sus atajadas fueron determinantes para que el el Capataz mantuviera la categoría otro año más. “La realidad es que tengo ganas de seguir, me gusta mucho el club, ya lo he expresado un montón de veces, ojalá que lleguemos a un acuerdo y sea un año positivo el año que viene, que no sea tan complicado como los anteriores”, mencionó.

facundo crespo cipolletti nota.jpg Facundo Crespo, arquero de Cipolletti, en la entrevista con LM tras la práctica. Fotos: Anahí Cárdena

Facundo lleva muchos años en la institución y el nivel demostrado esta temporada hizo pensar que podría dejar el Albinegro a mitad de año, teniendo en cuenta que es mirado por clubes de categorías superiores. Sin embargo, se quedó hasta el final y las ganas de seguir están. “Cuando arranca la pretemporada con un técnico y plantel nuevo, las expectativas siempre son buenas. A medida que va pasando el torneo por ahí no se dan los resultados y a veces cuesta mucho retomar la confianza. Nos costó mucho ganar en este torneo ”, analizó.

Otros de los jugadores presentes en la renovación de autoridades fue el juvenil Ignacio Montero, que será tenido en cuenta y tiene contrato profesional al igual que Jeremías Langa y Sergio Ranquehue. Los primeros dos están jugando el Regional Amateur para Atlético Regina y el tercero ya quedó eliminado con Deportivo Roca.

Otros de los nombres que interesan y serán sondeados son Yago Piro, Boris Magnago y Matías Carrera.

“El año que viene se va a armar un plantel competitivo, hay que confiar en lo que nos dijo Marcelo. Falta mucho y eso está bueno para hacer las cosas con tiempo. Contento también por las palabras que me dijo, uno se siente muy parte, ojalá que el torneo que viene sea bueno para todos, tenemos que dejar a Cipo donde se merece, que sea pronto y con un verde césped mucho mejor que este año”, opinó Crespo.