De Messi a LeBron James, el mundo deportivo despide a Diogo Jota

Otra figura mundial que se expresó es LeBron James, que además de figura internacional del básquet es dueño minoritario del Liverpool. ¡Mis oraciones están con sus seres queridos en este momento! ¡Que todos estén guiados y protegidos! ¡YNWA JOTA!", compartió el Rey en sus redes.

El Liverpool FC, donde Diogo Jota jugaba desde la temporada 2020-2021 y por quien el club invirtió 45 millones de euros, publicó en sus redes sociales: “Estamos devastados”. El mensaje, compartido en su perfil de X y en la cuenta de Instagram, resumió el estado de ánimo en Anfield tras perder a uno de sus delanteros clave. La reacción se replicó en el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO, que señaló: “Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos. Que descansen en paz”.

El exjugador del Liverpool Jamie Carragher también sumó su voz entre los mensajes de condolencia: “Noticias devastadoras”. Carragher dirigió especialmente su pensamiento a la familia de los hermanos fallecidos: “Mis pensamientos están especialmente con su esposa Rute y sus tres encantadores hijos”.

En Portugal, las muestras de dolor han sido especialmente significativas. El Sporting de Portugal lamentó la pérdida con estas palabras: “El mundo del fútbol se ha vuelto más pobre”, y transmitió su “más sentido pésame a toda la familia en este momento difícil”. La Federación Portuguesa de Fútbol, por su parte, pidió guardar un minuto de silencio en el partido de la Eurocopa femenina entre España y Portugal y publicó un mensaje que resume el sentimiento del país: “Hemos perdido a dos campeones. El fallecimiento de Diogo y André Silva representa una pérdida irreparable para el fútbol portugués y haremos todo lo posible para honrar su legado cada día”.

La Premier League, en tanto, escribió: “Todos en la Premier estamos conmocionados y devastados al enterarnos del trágico fallecimiento (...) El fútbol ha perdido a un campeón”.

El FC Porto recordó también la relación de ambos hermanos con el club: “El Porto Fútbol Club está de luto”. En su mensaje expresaron condolencias a familiares y allegados, subrayando que André Silva formó parte de sus categorías juveniles y deseando que ambos descansen en paz.

La Federación Portuguesa destacó el perfil humano de Diogo Jota, más allá de su talento sobre el campo: “Mucho más que un jugador fantástico, con casi 50 internacionalidades con la Selección A”. En el comunicado lo definieron como “una persona extraordinaria, respetado por todos sus compañeros y rivales, alguien con una alegría contagiosa y un referente en la propia comunidad”. La entidad extendió el pésame a los familiares, allegados y a los clubes con los que compartieron los dos hermanos.

Diogo Jota había contraído matrimonio en el mes de junio y deja tres hijos. Su hermano André Silva era parte de la plantilla del Penafiel, equipo de la segunda división portuguesa.

Embed - Cristiano Ronaldo on Instagram: "Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta."