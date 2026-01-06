De Pérfora a Atlético Regina, la primera bomba del mercado para la Liga Federal de básquet

Comenzaron a moverse los clubes de la región de cara al próximo certamen de la tercera categoría a nivel nacional.

El comienzo del 2026 no es para nada tranquilo en materia deportiva para la región. Muchas disciplinas presentan novedades y eventos en el inicio del año y así ocurre en el deporte de la naranja. Desde Pérfora a Atlético Regina , el cambio de aire de Ignacio Claris es la primera noticia fuerte para la próxima Liga Federal de básquet, que comenzará el marzo.

La noticia fue confirmada por el jugador a este medio y minutos más tarde oficializada por el club rionegrino en sus redes sociales.

Después de ser el base titular del Verde que fue campeón del Pre Federal 2024, llegó a jugar una de las finales por el ascenso en 2025 y fue subcampeón en la edición reciente del Pre Federal, Nacho tenía decidido cambiar de aire.

basquet independiente vs perfora

"Uno al ser hincha, tanto las alegrías como las derrotas, se sienten el doble. Cuando terminamos la final con Pacífico lo hablé con mis compañeros, con los dirigentes y con varios hinchas, que los conozco a todos. Avisé que no iba a jugar la próxima temporada para que vayan viendo situaciones en el armado del equipo", comenzó diciendo el base a LMNeuquén.

Cabe mencionar que el último torneo fue muy desgastante para los protagonistas, no solamente por la tensión competitiva de disputar instancias decisivas, sino también por situaciones extradeportivas que generaron mucho desgaste. Las series de Pérfora contra Independiente y Pacífico estuvieron cargadas de nerviosismo.

Basquet independiente vs perfora

No es la primera vez que el basquetbolista de 32 años sale del club que lo vio nacer y del cual es fanático desde que tiene uso de razón, ya que en 2021 se puso la camiseta de Ferro de Concordia. Esta es la segunda oportunidad en la que toma otro rumbo.

"Al principio estaba negado, no quería seguir en la zona. Con el tiempo empezó a surgir la posibilidad de Regina, empecé a hablar con el entrenador (Juan Zabala), con Gastón González ("Manchita", jefe de equipo) y le empecé a dar forma, a interesarme. También estar cerca de mi familia, de mis amigos y del club. Lo hablé con mi gente cercana, con los dirigentes, los hinchas, para saber si me bancaban en ese sentido, cómo lo veían", comentó.

pérfora nacho claris.jpg

El Albo mantuvo la categoría en el Pre Federal y en la primera fase regional enfrentará tanto a Pérfora como a Independiente, Pacífico, Centro Español, Deportivo Roca y los recién ascendidos Petrolero y Club Plottier.

"Respecto a Regina me interesó mucho el desafío, el equipo que están armando y las pretensiones. Y lo que es la localía, para mi tienen, junto con Pérfora, las dos localías más fuertes, así que estoy muy agradecido por la oportunidad y espero estar a la altura del desafío", valoró Claris.

El corazón pintado de Verde

En el cierre de su contacto, Nacho se encargó de marcar con sus palabras lo que siente por Pérfora: "Estoy muy agradecido a los dirigentes, a los hinchas del club y a la institución que siempre me dio todo. Siempre me bancaron".