De qué manera lo caratuló el DT al Dibu Martínez tras recibir una sanción

Seguramente esta ausencia para el partido de semifinal será una preocupación para el entrenador Unai Emery. Lejos de enojarse con el futbolista, el entrenador contó la situación y su desconocimiento sobre ella: “Creía que lo iban a expulsar. No conocía esta regla. Rápidamente me hablaron de esta regla y ahora, por supuesto, es muy importante para nosotros. Fue extraño porque no es una situación normal”.