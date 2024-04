Cuál es el apodo que le pusieron en Francia al Dibu Martínez

El gran rendimiento del Dibu Martínez frente al Lille en las semifinales de la Conference League

Y después de lo que pasó ayer en la cancha, el enojo francés creció mucho más, ya que el Dibu Martínez fue la gran figura de su equipo, atajando los dos penales que le permitieron al Aston Villa pasar a las semifinales.

El encuentro, que culminó con la victoria del Aston Villa en una emocionante tanda de penales, dejó a Martínez como protagonista indiscutible y objeto de polémica. Durante todo el partido, los hinchas locales expresaron abiertamente su hostilidad hacia él. Sin embargo, Martínez no se amilanó y respondió en la cancha con una destacada actuación, especialmente en la definición desde los 12 pasos.

Dibu Martinez 2.jpg Dibu Martínez

Qué dijo el Dibu Martínez tras haber sido declarado el enemigo publico número 1 de Francia

Tras el partido, el Dibu habló sobre el cruce con los hinchas y las decisiones arbitrales que lo afectaron durante el juego. "Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir", expresó el arquero, destacando su capacidad para mantenerse concentrado a pesar de la presión del público.

Además, Martínez cuestionó las decisiones del árbitro que resultaron en la muestra de dos tarjetas amarillas en su contra. "Tengo mala reputación con hacer tiempo, porque el otro arquero hizo exactamente lo mismo que yo y a mí me amonestan después de los 30 minutos", declaró el arquero, mostrando su disconformidad con el criterio arbitral.