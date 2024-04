El juicio millonario a la gestión de Macri en Boca que deberá pagar Riquelme

El conflicto se originó en 2022 cuando Insúa demandó a Boca por no recibir el 15 por ciento correspondiente a su transferencia desde el Borussia Mönchengladbach de Alemania al América de México en 2006. El exfutbolista argumentó que, según su contrato, ese dinero le pertenecía a él y no al club.

Riquelme 1.jpg El Pocho Insúa en su paso por Boca

El exfutbolista, ahora ayudante de Fernando Gago en Chivas de Guadalajara, percibirá 128.441,95 dólares por el dinero adeudado, según lo determinado por la Corte.

La resolución judicial que perjudicó a Boca y Riquelme

El fallo de la Corte también arroja luz sobre la gestión de Mauricio Macri en el club, ya que se menciona su participación en el manejo de las transferencias de jugadores. Jorge Bermúdez, exjugador de Boca y actual integrante del Consejo de fútbol, había denunciado anteriormente que Macri obligaba a los futbolistas a resignar parte de sus ingresos por transferencias.

Riquelme 2.jpg El Pocho Insúa

La resolución judicial, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, es un golpe a la imagen del club en un momento crucial de la temporada, con el Superclásico contra River a la vuelta de la esquina. La situación legal también destaca la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos en el fútbol argentino.

El cambio en la causa judicial de Sebastián Villa

No es la única noticia judicial que involucra a Boca en los últimos días. Ahora se supo que el juicio por abuso sexual contra el ex jugador de Boca, Sebastián Villa podría quedar en la nada a raíz de un acuerdo económico pactado con la víctima, su ex pareja, y mientras está suspendido su inicio.

Fuentes allegadas al caso aseguraron que hubo una reparación integral del daño pactado entre los abogados de Villa y la víctima, quien por estas horas está en Europa y al ser contactada por la fiscalía para asistir al juicio se mostró desinteresada en continuar con el proceso penal.

De esta forma, al ser ella la víctima y único testigo del abuso sexual que había denunciado, es probable que por más que se lleve a cabo el juicio, la causa termine en la nada.