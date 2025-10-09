De sufrir a ganarlo cómodo: el alivio de Diego Placente tras avanzar a cuartos del Mundial Sub 20

El entrenador analizó la contundente victoria de la Selección argentina contra Nigeria y palpitó el duelo ante México por los cuartos de final.

La Selección argentina sub 20 sacó pecho ante Nigeria y logró cerrar la victoria por 4-0 ante Nigeria para avanzar a loscuartos de final del Mundial sub 20 donde deberá enfrentar a México en un duelo cargado de pica. Luego de la victoria, el entrenador Diego Placente se refirió al encuentro y analizó a su próximo rival.

“Estamos teniendo esa suerte de convertir rápido , jugar desde el primer minuto mirando al arco rival, es demostrar que queremos ganar el partido", dijo el DT sobre el equipo y analizó al combinado nigeriano: “Un equipo que a veces parece desordenado, pero con poco te complica y te lleva al desorden a vos . Sacamos los goles, en un momento nos acorralaron, supimos sufrir, pero salimos de ese momento y lo terminamos ganando bien”.

En su relato se refirió a la influencia del clima durante el partido: “Los veíamos a los chicos, estábamos ganando 2-0 pero cada vez se nos venían más, y cuando vos les preguntabas se notaba que el calor y la temperatura complicó … hasta que metimos el tercero”.

"En todos los partidos nos está ayudando tener un plantel largo. Cuando entraron los del banco, en un momento difícil, mejoró el equipo, metimos los dos goles y pudimos ganar tranquilo”, destacó.

Por otra parte, en diálogo con DSports, el entrenador se refirió a su próximo rival México: “Sí, se viene un partido dificilísimo que lo veníamos viendo a México que juega muy bien, pero bueno… Son dos selecciones que juegan y va a ser difícil“.

Con el público chileno en contra, Argentina aplastó a Nigeria y avanza en el Mundial sub 20

Argentina ratificó lo realizado en la primera fase del Mundial Sub 20, donde había tenido puntaje perfecto. En la continuidad de los octavos de final, la selección nacional superó de principio a fin a Nigeria y lo goleó con autoridad en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile.

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron su mejor actuación del certamen hasta ahora y lograron su cuarta victoria consecutiva para instalarse entre los ocho mejores del torneo. La hostilidad del público local no hizo mella en los futbolistas argentinos, que siguen a paso firme.

alejo sarco sub 20 argentina

Apenas habían pasado 65 segundos cuando el gol de Alejo Sarco abrió la cuenta para la selección. Fue el gol argentino más rápido de la historia en mundiales.

Fue el cuarto tanto del delantero en el certamen, de los cuales tres fueron antes de los cinco minutos de partido. El remate de Ian Subiabre fue bloqueado, pero el rebote salió para arriba y apareció en posición Dylan Gorosito para asistir al "9", que la mandó a guardar casi en el área chica.

Nigeria intentó disputarle la posesión a Argentina y de a ratos lo hizo, pero los albicelestes desnudaron las carencias defensivas de los africanos.

En una jugada que casi termina con un gol desde afuera del área con un remate de Valentino Acuña, el árbitro Mariani sancionó una falta previa y Argentina le sacó máximo provecho.

Maher Carrizo ejecutó al palo del arquero y dejó sin respuestas a Harcourt para aumentar la cuenta a los 22' de la etapa inicial.

La mala noticia en la etapa inicial fue la lesión de Álvaro Montoro, quien tuvo que ser reemplazado por Giuanluca Prestianni, formado en Vélez y actualmente en Benfica.

Pasaron apenas siete minutos en el complemento cuando el conjunto argentino liquidó el pleito. Luego de una buena presión en mitad de cancha, un pase impecable de Milton Delgado encontró a Carrizo para irse mano a mano y concretar su doblete.

Ya con el partido liquidado, el ingresado Mateo Silvetti se "hamacó" en el área y con un zurdazo inatajable venció la estirada de Harcourt para decretar el 4 a 0.

Antes del final hubo una patada durísima que pudo haber tenido consecuencias más graves. Placente utilizó una de sus solicitudes para pedir la expulsión de Emmanuel Ekele por una fuerte entrada a Valentino Acuña en mitad de cancha, pero Mariani sostuvo su decisión de mantener la tarjeta amarilla tras ver la infracción.

En los últimos minutos, el conjunto ganador estuvo más cerca del quinto que su rival del descuento.

En los cuartos de final, Argentina será rival de México, que goleó 4 a 1 al local el martes.

La selección nacional no clasificaba a cuartos de final del Mundial sub 20 desde 2011, cuando llegó hasta esa instancia en Colombia. El próximo sábado, desde las 20, será rival de los aztecas.