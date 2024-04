Demichelis cruzó a un periodista en la conferencia de prensa: "No te voy a contestar"

Demichelis dejó mucha tela para cortar en la conferencia de prensa que dio luego de que River le ganara 3 a 1 a Instituto en Córdoba. Su equipo terminó ganando el grupo y entrenador compartió su alegría por la clasificación de su equipo, pero también se enfadó con un periodista que le había hecho una pregunta que no le cayó bien tras la derrota con Huracán hace dos semanas.

En la conferencia de prensa, Demichelis reveló un peculiar pedido que les había hecho a sus jugadores antes del encuentro. "En la charla técnica, les pedí que no conocieran los resultados de otros partidos durante el entretiempo, porque dependíamos de nosotros mismos" , confesó el entrenador.

Al mismo tiempo, el ambiente se tornó tenso cuando un periodista preguntó por lo que le había dicho el DT a sus jugadores en el vestuario. Fue entonces que Demichelis le recordó otra pregunta que había hecho en el Tomás Ducó tras el 0-1 con Huracán, la única derrota de River en el semestre.

Visiblemente molesto, Demichelis respondió sin filtros y el intercambio generó un momento de tensión en la sala de prensa.

El diálogo picante entre Demichelis y un periodista

-En el entretiempo, ¿qué les dijiste a los jugadores?

-Lo que les dije a los jugadores va a quedar ahí. La última vez me hiciste una pregunta bastante mal intencionada, así que no te voy a contestar lo que les dije a los jugadores.

-Nunca fue mal intencionada la pregunta...

-Me quisiste dejar en evidencia y yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si te quiero dejar en evidencia, te pregunto algunas cosas, no las vas a saber y vas a quedar en evidencia adelante de tus compañeros.

Embed A Martín Demichelis le consultaron por su charla con los jugadores en el entretiempo y se cruzó con un periodista#TNTSportsenCNNRadio pic.twitter.com/FDGZoA33zc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2024

SÍNTESIS

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Jonathan Bay; Rodrigo Pérez Casada, Roberto Bochi, Gastón Lodico, Damián Puebla; Ignacio Russo y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra; Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Goles: PT 26 Damián Puebla, de penal (I). ST 12 Facundo Colidio (R); 17 Facundo Colidio (R); 28 Facundo Colidio (R).

Cambios: ST, al inicio, Manuel Lanzini por Rodrigo Aliendro (R) y Daniel Zabala por Paulo Díaz (R); 9m. Brahian Cuello por Ignacio Russo (I) y Guido Mainero por Rodrigo Pérez (I); 18m. Esequiel Barco por Claudio Echeverri (R) y Agustín Palavecino por Ignacio Fernández (R); 28m. Matías Kranevitter por Pablo Solari (R); 33m. Santiago Rodríguez por Damián Puebla (I).

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: José Carreras.

Estadio: Juan Domingo Perón, Córdoba.