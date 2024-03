Demichelis enfrentó los rumores del Bayern Múnich y contó cómo será su futuro

Frente a estados rumores que aparecieron en los medios de comunicación, el entrenador se refirió a las noticias luego del empate 2-2 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, donde el equipo no pudo cerrar un partido donde estuvo en ventaja por dos goles durante un largo tiempo. "Después de haberme retirado, trabajé un año de tercer asistente del Málaga y trabajé de embajador del Bayern. Después hice dos años de Sub-19 y dos de Sub-23. Nunca tuve prisa. Soy inmensamente feliz en River. Traté de prepararme al máximo para esta oportunidad. Estoy muy enfocado en todo lo que tenemos ", contó en conferencia de prensa.

River-Talleres.jpg

Y cerró el tema pensando en el futuro con el club: "Es un orgullo que te nombren, todos saben del sentido de pertenencia que tengo con el Bayern Munich. Pero estoy en River y amo estar acá. Creo que vamos a hacer un gran 2024".

En cuanto al partido, Demichelis fue concreto con la molestia de no haber ganado el encuentro, "Nos vamos muy molestos por no haber podido cerrar el partido. En el segundo tiempo el rival nos superó. No hicimos lo mismo que en el primero", dijo y agregó: "Para nosotros tenía un doble objetivo este partido. Los tres puntos nos posicionaban primeros en la tabla de posiciones, Pero también era una prueba de fuego para todo lo que se viene. Este es un gran equipo de Copa Libertadores y el año pasado terminó segundo en la tabla general. Vamos a seguir trabajando para corregir errores y conseguir los puntos el miércoles en el Monumental con nuestra gente".