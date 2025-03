Deportivo Rincón arrancó el Federal A potente como un "Rayo"

"Teníamos un partido complicado, en cancha de ellos, no era malo el punto pero pudimos sacar adelante el partido y traernos los tres que nos van a servir muchísimo en el torneo", dijo el Rayo a LMNeuquén.

El trámite en el José Alberto Valle fue parejo. Rincón y Kimberley jugaron de igual a igual, pero Alejandro Abaurre miró al banco de suplentes y movió algunas piezas. Allí estaba el Rayo, esperando su momento. "Ellos (titulares) están haciendo un desgaste importante durante todo el partido, que fue lo que pasó contra Kimberley, gastaron mucho a los titulares ellos, y después tuvimos que entrar nosotros y dar ese plus como para llevarnos los tres puntos", comentó.

Al igual que en el cotejo frente a Cipo, Pettineroli sumó minutos en el complemento. En esta temporada, el León tiene muchos nombres que compiten por un lugar y Fernando se lo toma con calma. "Tranquilo, lo importante es que sabemos que todos vamos para el mismo lado, esta vez no me está tocando ser titular, pero siempre con la mejor, siempre tirando para adelante y apoyando a los que están arriba", afirmó.

pettinerolli deportivo rincon ávila jeldres.jpg

Cómo fue el gol

El juego del Rayo y la velocidad que lo caracteriza es lo que el León necesitaba para desestabilizar a Kimberley. Con piernas frescas, el mensaje del técnico al jugador fue claro. "Siempre que encare, si hay algo que tiene el técnico es que no nos quita nada, nos dice que usemos nuestros recursos y eso está buenísimo. Hay que hacer lo que sabemos hacer y siempre con responsabilidad. Pude entrar, pudimos ir para adelante y por suerte me quedo es pelotita ahí picando", aseguró.

Apenas ingresado al campo de juego, el delantero aviso de lo que más tarde terminaría logrando. Con un remate desde lejos puso en alerta al Dragón y minutos después, a los 33, en una contra rápida llegó el gol. "Un contrataque, iba Chimi (Navarro) por un lateral, lo ve pasar a Seba (Jeldres), se la tira, y Seba no sé si puntea, que quiera definir, la tapa al arquero, y después me queda la pelota ahí a mí", relató.

Es la típica jugada que de afuera parece fácil, pero hay que estar en el lugar justo y en el momento indicado. "Era complicado si lo erraba, por ahí esas pelotas que son las más fáciles se hacen más difíciles. Por suerte entró", agregó entre risas.

Pettineroli fue uno de los refuerzos que llegó para renovar y jerarquizar al conjunto neuquino, luego de sus experiencias en Cipolletti y Villa Mitre de Bahía Blanca.

pettinerolli rincon.jpg

Hoy está a gusto en su nuevo equipo. "Cómodo, porque los chicos me hicieron adaptarme rápido, hay un buen grupo y como dije, vamos tirando todos para el mismo lado, que eso sirve muchísimo, así que estamos bien", expresó.

El año pasado jugó 29 encuentros y logró marcar dos goles, en un año donde alternaba titularidad con suplencias. "En Villa Mitre tuve poco gol, después, a mitad de año me tocó jugar de suplente. Me costaba llegar al gol porque en mi posición por ahí no se llega tanto”, explicó el volante derecho que también puede jugar de mediapunta.

Esta vez, el arco se abrió para él y en dos partidos jugados llegó su primer tanto con los colores del León. Si bien sabe que muchas veces le toca jugar por afuera, el gol siempre es lo que se busca. “Ahora es importante que me llegó rápido el gol. Siempre viene bien el gol, si bien sé que estoy más para las asistencias, nunca está de más un golcito", aseguró.

Para Rincón el inicio es de máxima efectividad, logrando los seis puntos. Con dos victorias al hilo es el líder de la zona y espera por Sol de Mayo, que llegará a la provincia de Neuquén luego de ganar su duelo a Cipo.

"Era un partido complicado y el torneo en sí es complicado. Ganar de visitante se hace muy difícil y conseguirlo en este inicio del torneo nos va a servir muchísimo. Es un equipo duro (Sol), viene de ganar y nos va a venir a ser un partido difícil, así que tenemos que estar concentrados y hacer nuestro juego”, concluyó el Rayo.