Deportivo Rincón comienza los playoffs en su fortaleza

El León, que tuvo una impecable zona de Reválida siendo el único puntero, corrió la misma suerte que el otro patagónico y por no haber jugado la zona campeonato comenzará la llave de local y tendrá que definir en Villa Ramallo el próximo fin de semana con la ventaja deportiva para Defensores. Por eso es necesaria una victoria.

Los dirigidos por Alejandro Abaurre tienen una gran solidez de local en la Ciudad Deportiva, en la Reválida ganaron en tres ocasiones y empataron solo una vez, ante Cipolletti. En cada una de las victorias convirtieron al menos dos goles, mientras que el empate fue sin tantos. Esta situación frente a los de Ramallo podría complicarlos de cara a la vuelta.

criado deportivo rincon.jpg Jonathan Criado es el arquero de Deportivo Rincón. Fotos: gentileza prensa Rincón

Por el lado de los dirigidos por Joaquín Iturrería, se ubicaron en el puesto 8 de la Zona Campeonato B, quedando ante últimos con un muy mal puntaje. En los ocho encuentros obtuvieron solo cinco unidades, empatando cinco veces y cayendo en tres oportunidades. El rendimiento de visitante no es para nada favorable: de los cuatro encuentros disputados en la zona, fueron tres derrotas consecutivas y un empate 1 a 1. En las derrotas cayeron siempre por diferencia de un gol.

En el historial será la primera vez que estos equipos se enfrenten, para el León es la primera incursión en la tercera categoría del futbol y se va a enfrentar a uno de los equipos que hace tiempo merodea en el Federal A. La transmisión del primer duelo de la llave estará a cargo de la radio AM550, frecuencia que siguió toda la campaña del equipo neuquino.

Cipolletti, el otro patagónico en carrera

El Capataz de la Patagonia afronta el primer duelo de la llave ante Sol de América en La Visera de Cemento. Los formoseños arribaron a la ciudad este sábado pasado el mediodía, mientras que el Albinegro completó la semana de entrenamientos en su estadio por la mañana.

Este domingo a las 15:30 Fernando Omar Marcos pitará el inicio del duelo en la calle O’Higgins. El juez bahiense estará acompañado por Leopoldo Gorsito y Emiliano Bustos como asistentes, mientras que Danilo Viola completará la cuaterna.

De cara al primer cruce de playoffs, Gabriel Nasta tiene un 95 por ciento del plantel a disposición: solo no podrá contar con Laureano Tello que debe purgar una fecha más por expulsión y Fabricio Illanes que se recupera de una lesión. En cuanto a los titulares, Yago Piro sufrió un golpe, pero está descartado para el partido.

Durante las prácticas de futbol, el técnico, dejó ver el mismo sistema de juego que viene utilizando desde su debut, 3- 5-2. Este sistema le ha dado resultados positivos en la Reválida. Finalizó invicto, con dos victorias, una de local y la primera lejos de casa, además empató en seis ocasiones.

En cuanto a nombres, Nasta probó distintos jugadores en todas las líneas durante la semana sin confirmar la formación, la cual podría tener al menos tres variantes, sobre todo en ataque, ya que probó con Liendo, Iachetti y Santiago Jara para acompañar Amieva.

El Guerrero por su parte llegó con todos los titulares a la ciudad, luego de haber recorrido 2.018 kilómetros desde la ciudad de Formosa. La delegación partió el jueves por la noche en un tramo directo, algo que deberá aprovechar el Albinegro para el primer duelo.

Aldo Paredes cuenta con todos sus titulares para enfrentar al Capataz de la Patagonia, el ex futbolista disputa sus partidos con un sólido 4-1-4-1, teniendo juego ágil y veloz en el medio, con un experimentado falso nueve que puede hacer daño. El Guerrero no tuvo buenos números en la Reválida, obtuvo cinco empates y tres derrotas, en condición de visitante no fue la mejor campaña.

La transmisión del duelo entre Cipolletti y Sol de América estará a cargo del Club Cipolletti en Youtube, además estarán presentes las habituales radios, FM Mural y LU19 la Voz del Comahue.