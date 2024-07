Deportivo Rincón está puntero en la Reválida y suma variantes con Julián Martín

En la Ciudad Deportiva de Rincón, el local abrió la cuenta a los 26' del primer tiempo con un cabezazo del defensor Jonathan Chacón y en el complemento, luego de su ingreso, Martín cerró el marcador a los 39'. "Este finde que pasó me tocó entrar y hacer el segundo gol para terminar de cerrar el partido y bueno, muy contento por eso y también por el equipo”, comentó.

El León neuquino es puntero de la zona y atraviesa su mejor momento desde la llegada de Alejandro Abaurre a la dirección técnica. En la fase regular, tras el cambio de DT había acumulado cuatro derrotas, dos empates y dos victorias, una de ellas sin jugar ante Sansinena. "El cambio de técnico nos agarró en una instancia en la que todavía no nos habíamos acomodado, pero después hubo una mejoría en el plantel, en el juego. No se vio reflejado en los primeros encuentros, con el tiempo fue dando sus frutos, hoy en día se está viendo el trabajo y la mano del técnico con los resultados", analizó el volante.

Para Julián Martín este partido significó más que tres puntos, porque pudo abrir su cuenta personal de goles, algo que no pudo ser en la fase regular. "Es mi primer gol en el Federal y la primera vez también que juego está categoría. Tenía noción del torneo, sabía cómo era porque tengo un hermano que también jugaba al fútbol y la jugó. Sé que es una categoría dura, fuerte, se mete mucho", contó sobre su experiencia.

El oriundo de La Consulta, ciudad mendocina, llegó en verano, cuando Marco Gonzáles armó el plantel para enfrentar la primera incursión del León en el Federal luego del ascenso. El volante estaba disputando el Regional Amateur. "Llegué a principios de este año, en febrero, llegué cuando estaba Marco, estoy desde el principio del año. Vengo de jugar el último Regional en Lambert de Monte Maíz", relató.

En Rincón, Martín jugó 10 encuentros de los cuales pudo disputar cuatro desde el arranque y seis saltando desde el banco de suplentes, como el último fin de semana. "Me ha tocado jugar algunos partidos, otros he entrado al banco. Me sentí bien, sentí que estuve a la altura. En los que entré desde el banco por ahí se complicaba un poco, cuando ingresas en el segundo tiempo te cuesta agarrarle el ritmo al partido. En los últimos he entrado bien, me sentí bien en lo físico, en lo futbolístico, así que contento por eso", afirmó.

Con 394 minutos sumados en la competencia, el jugador de 28 años expresó la comodidad en la institución. "Es un equipo recién ascendido que tiene mucho por aprender en la categoría, es dura para los recién ascendidos, pero el club está a la altura. Se acomodó mucho, hicieron muchas obras, cada día están trabajando más para mejorar. Creo que va a crecer mucho y va a estar muy bien", subrayó.

Los dirigidos por Abaurre volverán a viajar el próximo fin de semana con el objetivo de acercarse a los cruces, donde accederán los primeros seis de la zona. El León enfrentará a Sol de Mayo en Viedma. "Nos estamos afianzando de a poquito para esto que queda el torneo, han llegado refuerzos de jerarquía que también nos han complementado a los que ya estábamos y eso es bueno para el equipo", concluyó.