Deportivo Rincón jugó mejor y le ganó a Cipo en el debut del Federal A

La primera chance clara fue para Deportivo Rincón ante de los dos minutos tras un lateral desde la derecha. La pelota cayó entre el punto del penal y el área chica, primero Matías Navarro no pudo con Facundo Crespo y después Jeldres la tiró por arriba del travesaño.

Cipo atacó poco y el primer acercamiento fue a los 13' con un zurdazo desviado de Lucas Mellado, que jugó bastante en campo rival para presionar.

Facundo Miguel sufrió un golpe que lo cortó en su cabeza y tuvo que ser atendido por los médicos, que además de vendarlo le pusieron la típica gorra de natación.

En ese contexto, Rincón dispuso de su segunda oportunidad con un disparo del propio Miguel que su tocayo Crespo tapó abajo, a la derecha, en su primera gran respuesta del torneo.

Fue el aviso de lo que vendría a los 27', cuando el volante tomó un rechazo en la medialuna y, de volea, abrió la cuenta con un remate que dejó sin chances al arquero rival.

El Albinegro intentó con un par de salidas por los costados, pero Criado se mostró sólido y atento en un centro de Lucero y una corrida de Almirón.

Antes del cierre de la etapa inicial, Germán Cervera tuvo un cabezazo que le salió a la posición de Crespo, pero podría haber sido el segundo de Rincón.

Para el complemento, Cravero empezó a mover el banco y los ingresos de Parodi y Jara le cayeron bien al equipo. En ese contexto, con más empuje que fútbol, Cipo generó una muy clara con un pase profundo para el mencionado Parodi, que remató al primer palo y se encontró con una buena tapada de Criado.

Del otro lado, Rincón respondió llegando a los 20' con un disparo franco de Cervera que salió besando el palo derecho de Crespo.

En la sucesión de cambios, con un césped sintético donde la pelota pica mucho -algo que no permite el juego fluido- y al ser el primer partido oficial, el trámite se hizo cada vez más desprolijo.

Crespo volvió a aparecer para evitar otra caída de su arco ante una oportunidad clarísima que tuvo Jeldres cerca del final.

Esa atajada le permitió a su equipo llegar con chances al cierre y en el último minuto de adición Cipolletti casi lo empata. Tras un lateral largo de Mbombaj, la defensa rechazó y Nicolás Trejo remató desde afuera. La pelota salió al lado del ángulo izquierdo de Criado.

Sobre el final, el arquero de Cipo volvió a demostrar porqué es el mejor futbolista del Capataz de las últimas temporadas con un atajadón a Ezequiel Ávila en un tiro libre.

El pitazo final de Nebbietti, de buena tarea, selló el triunfo de Rincón y la derrota de Cipo en el debut.

SÍNTESIS

Rincón: Jonathan Criado; Lionel López, Jonathan Chacón, Federico Moreno y Martin Aruga; Facundo Miguel, Héctor Rueda, Matías Navarro y Agustín Lezcano; Sebastián Jeldres y Germán Cervera. DT: Alejandro Abaurre

Cipo: Facundo Crespo; Nicolas Trejo, Nicolas Agorreca, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Daniel Gómez, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Andrés Almirón y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Gol: PT 27 Facundo Miguel (DR)

Cambios: ST, al inicio, Nicolás Parodi por Gómez (C), 7' Santiago Jara por Ibarra (C), 12 Fernando Pettinerolli por Lescano (DR), 17 Ezequiel Ávila y Gastón Portiño por Miguel y Aruga (DR), 24 Andrés Domínguez por Mellado (C), 29 Sergio Ranquehue por Lucero (C), 30 Ariel Páez y Carlos Estéves por Navarro y López (DR).

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: Ciudad Deportiva, Rincón de los Sauces